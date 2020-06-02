Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor.

02.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:52

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Hakkari'nin artık terör diye bir problemi kalmıyor inşallah." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde organize sanayi bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Vali Akbıyık başkanlığında valilik konferans salonunda "Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Akbıyık, ilçeye bağlı Büyükçiftlik beldesi yakınındaki alanın yer tahsisinin yapılmasıyla OSB'nin kuruluş aşamasına geçtiklerini söyledi.

Sermaye oranına göre müteşebbis heyetinin oluşturulduğunu aktaran Akbıyık, altyapı eksikliklerini giderdikten sonra gerekli planlamalar çerçevesinde Hakkari'den, diğer bölgelerden ve İran'dan birçok yatırımcının bölgeye yatırım yapacağını vurguladı.

OSB'nin kentin gelişmesi, kalkınması ve ülke ekonomisine katkı sunulması açısından önemli bir yatırım olacağını ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Hakkari'de güzel hizmetler yapılıyor. TOKİ konutları bitti, anahtar teslimi başladı. Yine Yüksekova'da 700'e yakın polis lojmanı yapılıyor. İki yıl içinde yapılan 18 okul büyük oranda bitirildi. Sağlıklı Yaşam Merkezimiz, 112 Acil Servis istasyonları ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binası bitirildi. Belediyeyle ilgili de güzel işler yapılıyor. Yüksekova'da şehir içi beton yol çalışması başladı. Diğer yatırımlar da gerek belediye gerekse de diğer ilgili kurumlarca hızlı şekilde yapılacak."

Belediye bünyesinde "2020-2023 Gelişim ve Dönüşüm Projesi" hazırladıklarını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Zap Vadisi'nde çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Mir Kalesi'nin halka açılması için proje hazırlandı. İçme suyuyla ilgili bu sene ilk etapta 10 sondaj planladık. Otluca'da bulunan suyu da arıtma sistemiyle inşallah şebekeye katacağız ve Hakkari'nin 100 yıl su problemi olmayacak. Kentteki işsizlik sorununa yönelik de proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Hakkari tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor. Hakkari'nin artık terör diye bir problemi kalmıyor inşallah. Yurt içinde hiçbir sorunumuz yok. Sınırda olmamızdan dolayı zaman zaman birtakım olumsuzluklar olabiliyor."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da sürecin işleyişi hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Organize sanayi bölgesine tüzel kişilik kazandırarak imar ve projelendirme aşamasına geçeceğiz. Ardından bakanlığa kredi desteği için başvuracağız ve sağlanacak destekle OSB'nin yapım aşamasını başlatacağız." dedi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile bazı kurum amirleri katıldı.

Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlendi
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Manda yetiştiricisi, mandalarına klasik müzik dinleterek süt verimliliğini artırdı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü
George Floyd eylemlerinde polis ve eylemciler karşılıklı diz çöktü
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
ABD'nin başkenti Washington'da gösteriler nedeniyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Abdullah Avcı ile temasa geçti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Yüzlerce insanın üzerine tanker süren şoför için; milletin aklıyla alan eden savunma
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Uğur Haldun Dormen Yeliz Yeşilmen Seren Serengil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Caner Erkin İlhan Cavcav Gökhan Gönül
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Hakkari organize sanayi bölgesine kavuşuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 13:53:12. #1.14#
title