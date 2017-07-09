Hakkari'deki Terör Saldırısı - Hayatını Kaybeden Kartal ve Ibişoğlu'nun Cenazesi Ailelerine Teslim...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce iş makinelerini taşıyan konvoya düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerden Hüseyin Kartal ile Huran İbişoğlu'nun cenazeleri ailelerine teslim edildi.



İlçenin Çobanpınar bölgesinde, iş makinelerini taşıyan 2 tır ve beraberindeki 2 sivil araca bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Van'a getirildi.



Saldırı haberini alan tır şoförleri ve operatörlerin yakınları ve iş arkadaşları da cenazeleri teslim almak üzere sabah Van'a geldi.



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morgu önünde gözyaşlarını tutamayan ölenlerin yakınlarını, tır şoförleri ve operatörlerin yakınlarını, iş arkadaşları teselli etmeye çalıştı.



Otopsileri tamamlanan yakınlarına teslim edilen Hüseyin Kartal'ın cenazesi Tatvan Belediyesine ait ambulansla Malatya'ya, Harun İbişoğlu'nun cezanesi de Van Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Erzurum'a gönderildi.



Hayatını kaybedenlerden Dursun Doğan ile Sadık Aktaş'ın ise işlemlerin ardından uçakla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.



"Ekmek kavgasında vuruldular, katledildiler"



Hayatını kaybedenlerin iş arkadaşı Mehmet Canani Erol, haberi alır almaz Erzincan'dan Van'a geldiğini söyledi.



Arkadaşlarıyla iki gün önce birlikte olduklarını, sohbet ettikten sonra ayrıldıklarını anlatan Erol, şöyle konuştu:



"Ben batıya, onlar da buraya geliyordu. Görüştük, buluştuk, sohbet ettik. En son dün akşam saatlerinde burada olduklarını biliyordum. Telefonla ulaşamayınca ısrarla aradım. Sonra televizyonda alt yazıyı takip edince oradan fark ettim. Arabayı bıraktım, buraya geldim. Ekmeğini çok zor kazanan insanlardı. 15-20 günde bir gece evinde kalan, bazen de iki ayda bir kalabilen insanlar. Ekmeğini direksiyonda, yollarda, teneke kutu içerisinde geçiren insanlar bunlar. Hiçbir siyasi amaçları, ideolojileri yok. Ekmek kavgasında vuruldular, katlettiler. Savunmasız, silahsız insanlara pusuya yatıp ateş etmek çok basit. Bunlar şoför, asker değil, polis değil, güvenlik gücü değil, hiçbir şey değil. Ekmeğinin peşinde olan sıradan insanlar. Hepsinin çocukları var. Allah hepsine sabır versin. Kim ne istiyorsa çıkıp elinde silahla bunu arayamaz. O zaman halkta silahlansın onların üstüne yürüsün. Olur mu bu? Bu da suç."