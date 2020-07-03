Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisiHAKKARİ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Rafting Federasyonu organizasyonuyla, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar sularıyla oluşan doğal gölde kano gösterisi yapıldı.

03.07.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:02

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi

HAKKARİ Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Türkiye Rafting Federasyonu organizasyonuyla, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar sularıyla oluşan doğal gölde kano gösterisi yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da, Türkiye şampiyonasına hazırlanan sporcularla birlikte bota binerek tur attı.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kar sularıyla oluşan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından çevre düzenlemesi yapılan gölette, sporcular kano gösterisi yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Rafting Federasyonu Hakkari İl Temsilciği organizasyonuyla düzenlenen kano gösterisi, renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 15 sporcunun 3 kano ve 2 botla, Türkiye şampiyonasına hazırlık için yaptığı gösteriyi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Gençlik Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile Rafting Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Hacı Tansu izledi. Vali Akbıyık, gölde kano ve şişme botlarla antrenman yapan sporcularla bota binerek, tur attı.

'HAKKARİ DAĞCILIK MERKEZİ OLACAK'

Vali Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi'ne sadece Hakkari'den değil, Irak ve İran'dan da kayakseverlerin geldiğini söyleyerek, "Pistin uzunluğunun 3,5 kilometreye çıkarıldığında yapılan telesiyejle buranın kış turizmi değeri bir kat daha artacak. Hakkari'de ciddi atılımlar ve yatırımlar yapılıyor. Vatandaşlar artık yaz ayında bile kayak merkezine gelip, temiz hava alabilecek. Hakkari, dağcılığın merkezi olacak" dedi.

Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı Haber
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı Haber
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı Haber
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Kendisini fuhşa zorlayan şahsı başından vuran kadın yakalandı
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Fransa Başbakanı, belediye başkanlığı için görevinden istifa etti
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Esra Erdoğan Saruhan Oluç Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Ali Palabıyık Hikmet Karaman Zeljko Obradovic
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: Hakkari'de 2 bin 800 rakımdaki doğal gölde kano gösterisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 18:03:32. #1.15#
title