MARDİN (Habermetre) - Hakemlerden Vali Demirtaş'a Ziyaret Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Derneği Yönetimi ve hakemler Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen ziyarette, Vali Demirtaş'a Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şube Başkanı Hamdullah Sapu, derneğin yürüttüğü faaliyetler ve Mardin'de futbol hakemliğinin durumu hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, yeni dernek yönetimine ve futbol hakemlerine çalışmalarında başarılar diledi. Çocukların ve gençlerin spora yönlendirildiği spor çalışmalarının yanında yer aldıklarını dile getiren Vali Demirtaş, şehir genelinde tüm branşlara yönelik çeşitli yatırımların devam ettiğini söyledi. Mardin'de spora verilen desteklerden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür eden Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Derneği Şube Bakanı Hamdullah Sapu ise, 56 hakemin bulunduğu Mardin'i hakemlikte üst klasmanlarda temsil eden hakemlerin görev aldığını belirterek şehirde geleceğin hakemlerini yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Bir süre sohbet ortamında devam eden ziyaret Vali Demirtaş'ın dernek yönetiminin ve hakemlerin taleplerini dinlemesinin ardından sona erdi.

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