Hakan Taşıyan'dan güzel haber
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Hakan Taşıyan'dan güzel haber

05.03.2021 20:10 | Son Güncelleme: 05.03.2021 20:13
Hakan Taşıyan'dan güzel haber

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu.

Ankara Şehir Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gören Hakan Taşıyan için İzmir'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri uygun bulundu. Operasyonla alınan karaciğer dün akşam Ankara Şehir Hastanesine getirilerek Taşıyan'a nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından sağlık durumu iyi olan Taşıyan'a, bir kaç gün içinde kızkardeşinin böbreğinin nakledileceği belirtildi.

'İYİYİM DEDİĞİNİ ÖĞRENDİK'

Hakan Taşıyan'ın arkadaşı Hakan Yılmaz, "Şu anda mutlu günümüz. Dün akşam itibarıyla karaciğer nakli gerçekleşti. Ardından birkaç gün içinde böbrek nakli gerçekleşecek. Dün geceyi hastanede geçirdik, uzun süren bir operasyon. Hakan Taşıyan'ın sabah 'iyiyim' dediğini içeriden öğrendik. İnşallah daha da iyi olacak. Daha güzel sağlık haberlerini sizlerle paylaşacağız" dedi.

Böbrek nakli için kız kardeşinin hazır olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ancak birkaç gün sonra gerçekleşecek. Artık bir arayış kalmadı. Arayış bundan sonra sağlıktan yana, güzel haberlerden yana. Sağlığına kavuştuğunu, ayağa kalktığını aktarmak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

 

Kaynak: Hürriyet

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