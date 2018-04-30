Hakan Sabancı, Kuzeninin Eski Sevgilisiyle Aşk Yaşıyor
Kuzeni Fethi Kamışlı'nın takipleştiği Aslıhan Karalar ile aşk yaşamaya başlayan Hakan Sabancı, abisi Hacı Sabancı'nın izinden gidiyor.
Hakan Sabancı, gönlünü kısa süre önce 2017 Best Model of World 1.'si Aslıhan Karalar'a kaptırdı. Ortaya atılan iddiaya göre Aslıhan Karalar, geçtiğimiz aya kadar Sabancı kardeşlerin kuzeni Fethi Kamışlı'yı takip ediyordu ancak bir anda takibi bıraktı.
ABİSİNİN İZİNDEN GİDİYOR
Ağabey Sabancı'nın aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı'nın daha önce sosyetik kardeşlerin kuzeni Fethi Kamışlı ile evliliğin eşiğinden döndüğü iddiası olay yaratmıştı. Bu ilişkinin altından da Hacı Sabancı ile Zeynep Nazlı Kayı çiftinde olduğu gibi ilginç bir detay ortaya çıktı. Hakan Sabancı'nın görüştüğü Aslıhan Karalar, geçtiğimiz aya kadar Fethi Kamışlı ile sosyal medya hesabından takipleşiyordu ancak bir anda takibi bıraktı.
DOĞUM GÜNÜDE JEST
Aşkının 19. yaşı şerefine Ulus'taki bir mekanda kutlama organize eden Hakan Sabancı, MFÖ'nün "Hep Yaşın 19" şarkısını da çaldırıp sevgilisine jest yaptı.
SOHBETİ KESTİ
Kamışlı'nın Hacı gibi Hakan Sabancı ile de selamı sabahı kestiği iddia edildi.
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Msjlar geç gelio biraz k bakmaCevap Yaz 1 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Niye bana açik olmuyosun sana ipucu ver ben anlarim diyorum seni mrk ediyorum ki3 Yayından KaldırDURUM:LEYLAA: Hayir ben değlim ama kim se ellerine sağlik valla artik cakmalarim bile ona takmisYayından KaldırDURUM:LEYLAA: Uok ya o bendim bu nicik i bulmuş ken dalga geçeyim dedim :)) sari hocayla:)1 Yayından Kaldır@: Diğer haberde yine o malum şahısla uğraşıyorsun farkındayım2 Yayından Kaldır