Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi - Haberler
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Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerin cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Dün Akçakale Hudut hattında askeri araç geçişi sırasında, teröristlerce döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı. Yaralı askerler Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 asker şehit düştü.

Hain saldırada şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi

Şehitler için bu sabah Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerimizin naaşı memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akçakale sınır hattında EYP saldırısının ardından, ateş destek vasıtalarıyla PKK/ YPG hedeflerinin güçlü şekilde vurulduğunu, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akçakale sınır hattında 3 askerin şehit düştüğü EYP saldırısı sonrası, terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin ateş destek vasıtalarıyla güçlü şekilde vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Teröristlere yönelik bölgedeki operasyonlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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