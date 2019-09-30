Haftalık burç yorumları 30 Eylül - 6 Ekim: Burçları bu hafta neler bekliyor?

30.09.2019 07:26

Astrolog Aysun Köşker Koç, haftalık burç yorumlarını sizler için değerlendirdi. Haftalık burç yorumları ile burcunuzda bu hafta sizleri neler bekliyor, size neler tavsiye ediliyor öğrenebilirsiniz. İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunun 30 Eylül - 6 Ekim haftalık burç yorumları...

30 EYLÜL - 6 EKİM HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ : Yeniayla birlikte; evlilik ve ortaklı konularda kadersel temalı, zorlayarak dönüştürücü olaylar söz konusu olabilir. Anneniz veya eşinizle ilgili ani yanılmalar veya hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ani sağlık sorunlarına dikkat. Yurt dışı, hukuk, yolculuk ve eğitim konularında şanslı etkiler mevcut.

BOĞA : Sağlık, çalışanlar veya gündelik rutinler ön plana çıkabilir. Özellikle; boğaz veya böbrek sağlığına dikkat etmekte ve gerekli kontrolleri yaptırmakta fayda var. Bazı boğalar işten ayrılırken; tam anlamıyla sorumluluklarını yerine getirenler ise, terfi alarak istedikleri noktaya gelebilirler.

İKİZLER : Arkadaş çevreniz canınızı yakabilir. İkinci on günde doğanlar; görünüşlerinde estetik dokunuşlar yaptırabilir, imaj yenileyebilirler. Ödemeler, ek gelirler, kredi ve miras gibi konularda aksilikler yaşayabilirsiniz. Evlilik veya ortaklı işlerde ise; fırsat var ve şans sizin yanınızda.

YENGEÇ : Aile, ev ve gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Evlilik yolunda ilerleyen bazı ciddi ilişkiler bitebilir. Evlilik ve ortak işlerde, biraz da ben demenin zamanı gelmiş gibi görünüyor. Fazla özveri de bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Günlük hayatınızda genel anlamda ise şans yanınızda.

ASLAN : Kardeş ve yakın çevre konuları haftanın teması. Evliler eşleriniz ailesiyle zıtlaşmamaya dikkat etmeliler. Sonuç canlarını yakabilir. Maneviyata yönelmek iyi gelebilir. Ayrıca bu sayede bazı şanslar elde etmeleri mümkün. Sevgili veya kardeşten gelecek maddi destek yüzünüzü güldürebilir.

BAŞAK : Maddi değerler gündeminiz olabilir. Kendini adayıp, özveriyle emek verenler; kalıcı değerler oluşturarak hedeflerine ulaşabilirler. Perşembeden itibaren kendinize odaklanabilirsiniz. Devam eden sağlık sorunu olanlar aniden ameliyat olarak iyileşme sürecine girebilirler.

TERAZİ : Evliliğinde biz değil de, ben demekte direnenlerin evlilikleri sonlanabilir. Gayrimenkul alış veya satışlarında sorun yaşayabilirsiniz. Bu hafta kardeş veya yakın çevrenizin tam desteği ile moral bulabilir ve bazı konuları düzeltme fırsatı yakalayabilirsiniz. Boyun ve böbrek sağlığına dikkat.

AKREP : Kalabalık ortamlarda ve etkinliklerde bolca vakit geçirebilirsiniz. Çok sosyal olsanız da; ortak veya eşinizle ilgili konularda da özveriyle emek vermeye devam edebilirsiniz. Geçmişte Yapılan iyilikler size bereket olarak dönebilir. Başınızı aniden çarparak, yüzde yaralanma riskine dikkat.

YAY : Sevdiğinizle ilgili yanılmalar ve hayal kırıklıklarına rağmen; aileden alacağınız destek ve ek gelirler sayesinde, olayları düzene sokma fırsatını yakalayabilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ise;içsel bir hesaplaşma yaşayabilir ve öz eleştiri yapabilir, ben değil biz demeyi deneyebilirsiniz.

OĞLAK : Hafta başında; yolculuk, yurt dışı, hukuk, eğitim konularıyla ilgilenebilirsiniz. Haftanın ikinci yarısında ise; ameliyat, miras, kredi ve ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı ticaret yapanlar, hukuk ve eğitim sektörlerinde çalışanlar sosyal çevreleri sayesinde kazançlarını artırabilirler.

KOVA : Eşiniz veya babanızın ailesi nedeniyle; maddi konularda canınız sıkılabilir. Kardeşlerinizle ilgili bazı ani olaylar yaşayabilirsiniz. Bilinçaltınız sizi uzaklaşma meyline çekebilir. Evlilikle ilgili sorumluluklar da sizi zorlayabilir. Çocuklara, sanatsal aktivitelere ve hobilere yönelmek iyi gelebilir.

BALIK : Evlilik ve ortaklık konuları haftanın ana teması. Maddi konular ani kriz yaratabilir ve bu durum duygusal anlamda yaralanmanıza sebep olabilir. Ancak gönülden emek verdiğiniz iş sayesinde bu maddi sorunları aşabilir ve olayları tatlıya bağlayabilirsiniz. Hafta sonu yolculuğa çıkabilirsiniz.