Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'dan sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı serbest mi?

1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşme takvimine geçilecek. Bu dönemde bir çok değişikliğe gidilecek. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşme dönemin bitmesiyle beraber sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'dan sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı serbest mi?

1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşme takvimine geçilecek. Bu dönemde bir çok değişikliğe gidilecek. 1 Haziran tarihinde kademeli normalleşme dönemin bitmesiyle beraber sokağa çıkma yasağının devam edip etmeyeceği araştırılıyor. Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. Peki, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, ne zaman bitecek? Hafta sonu yasakları kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Haziran'dan sonra hafta sonu sokağa çıkma yasağı serbest mi? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA SONU YASAKLARI KALKTI MI?

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi sokağa çıkma yasağı 21.00-05.00 saatleri arasında gerçekleşirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günleri saat 21.00'de başlayıp pazartesi 05.00'e kadar sürüyor.Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 05.00'te bitti.

1 HAZİRAN'DAN SONRA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Henüz yeni kararların yer alacağı genelgenin ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor.17 Mayıs tarihinde kademli normalleşme dönemi başladı. 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme dönemi devam edecek. İçişleri Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna şu cevabı verdi;"Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

RESTORANLARA KİŞİ SINIRI

Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecekİlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.

HALI SAHALAR AÇILIR MI?

Vaka sayılarında düşüş bu hızla devam ederse, halı sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine müşterilerine açabilecek.

MESAFE VARSA MASKE YOK

Normalleşme adımları hızlanırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu da çalışmalarına hız verdi. Bilim Kurulu'nun üzerinde çalıştığı konularla ilgili edinilen bilgiye göre, normalleşme sürecinin başlayacağı haziran ayından itibaren sahillerde, parklarda, bahçelerde, kişiler arası iki metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz oturabilecek ya da dolaşabilecek.'

EĞİTİMDE TELAFİ BAŞLIYOR

'Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yaptı.Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK 167 BİN DOZ AŞI

Türkiye'de şimdiye kadar 28 milyon 395 bin doz aşı uygulandı. Bunun 16 milyon 253 bin 186'sı birinci doz, 12 milyon 141 bin 814'ü ikinci doz uygulanan kişiler.Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, eylül ayına kadar 120 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini hatırlatarak, bu aşıların gelmesi durumunda günlük yapılan aşı miktarında ciddi artış olacağını söyledi.22 Mayıs'ta 138 bin 460, 23 Mayıs'ta 98 bin, 24 Mayıs'ta 205 bin, 25 Mayıs'ta ise 167 bin doz aşı yapıldığını bildiren Eryazğan, şu bilgileri verdi:

"Hafta sonu aşı uygulaması 100 bin seviyelerine düşüyor. Hafta içi de en çok 200 bine kadar çıkıyor.

Büyük şehirlerde Sinovac yani geleneksel aşı beklentisi var. Ancak henüz bu aşıda ilk doz açılmadı. Bu nedenle büyük şehirlerde bazen aşı uygulamasında düşüş oluyor.Ancak Anadolu'da böyle bir ayrım yok. Vatandaş gelen her aşıyı rahatlıkla oluyor."

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınına katıldı. 1 Haziran sonrası normalleşme nasıl olacak sorusuna Soylu şöyle yanıt verdi;

Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük.

Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.

* 1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.

* Toplu taşıma konusu yönetemediğimiz alanlardan bir tanesi. Özellikle büyükşehirlerde. Büyükşehirlerle bir işbirliği yapamıyoruz. Kimsenin önüne top bırakmak istemem ama toplu taşıma işini bu dönemde beceremedik.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL