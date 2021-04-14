Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı şeklindeki soruların yanıtları merak edilir hale geldi. Peki, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?