Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hangi illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı var?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı şeklindeki soruların yanıtları merak edilir hale geldi. Peki, cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu yasak var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüleceği Kabine toplantısı Beştepe'de başladı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı saatleri nedir? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu hangi saatler arasında yasak var? Yeni yasaklar nelerdir? Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte detaylar haberimizde…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda) zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Erdoğan konuşmasında, ramazan ayında kısmi kapanma uygulanacağını belirterek, "Ramazan ayının ilk 2 haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. 2 haftalık dönemde beklediğimiz durumda iyileşme olmazsa çok daha kalıcı kararlar alabiliriz" ifadelerini kullandı.
İŞTE, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI;
Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05.00 olarak değişti.
- Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
- 65 yaş üstü 18 yaş atı toplu taşıma sınırlaması yeniden getiriyoruz.
- Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında ki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecektir.
- Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
- Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir.
- Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelenmiştir.
- Oteller sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdürecektir.
- Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.