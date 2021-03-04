Hafta sonu yasak var mı? Cumartesi Pazar yasak var mı? Bu hafta İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

1 Mart itibariyle yeni alınan kararlar çerçevesinde kısıtlamalar da değişikliğe gidildi. Peki, bu hafta İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasak var mı? Cumartesi Pazar yasak var mı? İşte, detaylar…

Koronavirüs pandemisi kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalarda esnemeye gidildi. Çeşitli alanlarda gevşemeye gidilirken hafta sonu yasak var mı, Cumartesi Pazar yasak var mı ve bu hafta İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, merak edilirdi.

HAFTA SONU YASAK VAR MI?

İstanbul Yüksek riskli grupta yer alıyor ve bu kapsamda tedbirlere tabi tutuluyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl).

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ AYRINTILARI

Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde" yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında;

• Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

• Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

• Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE 65 YAŞ VE ÜSTÜ İLE 20 YAŞ ALTI KISITLAMASI KALKTI

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.