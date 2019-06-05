Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı

4 bin 291 nüfuslu Saltukova beldesinde pazarcılık yapan Alim Genç, yerel seçimde CHP'den belediye başkanı adayı oldu. Seçimlerde Genç 1132 oy, mevcut başkan AK Parti'li Zerrin Güneş ise 1111 oy aldı. 21 oy farkla seçimi kazanan Genç, Saltukova Belediye Başkanı oldu. İşsizlik nedeniyle 25 yıl önce pazarcılığa başlayan Alim Genç, belediye başkanı seçilmesine rağmen mesleğini bırakmadı. Genç, hafta içi belediye başkanlığında çalışmasını sürdürürken, cumartesi günleri de pazardaki tezgahının başına geçip, kıyafet satıyor. Saat 06.00 sıralarında tezgahını açan ve ürünlerini dizen Genç, saat 18.00'e kadar pantolon ve eşofman satıyor.

"İŞSİZLİKTEN PAZARA BAŞLADIM"

Başkan Genç, geldiği yeri unutmadığını ve pazarcılığa devam edeceğini belirterek, kendisine daha çok pazardan tanıyanların oy verdiğini söyledi. Genç, "25 yıl önce işsizlikten pazara başladım. Seçimlere kadar pazarda devam ettim. Seçimden sonra da cumartesi günleri pazara çıkmaya devam ediyorum. Pazardan geldiğim için insanların beni buradan tanıdığı için pazarcı olup oy verdiği için mesleğimi gururla devam ettiriyorum. Burası benim kendimi bulduğum yer. Seçimlerden dolayı bir süre pazara çıkamadım. 2 gündür buradayım. Çocuklarımızı buradan kazandığımız parayla okuttuk. Emekliye ayrıldık. Halk beni burada tanıyıp iktidar partisine karşı pazarcıyı CHP'li adayı desteklediler. O koltuğun hakkını vererek layık olacağımı bir kez daha söz veriyorum seçmenlerime" diye konuştu.

"HALKIN İÇİNDEN GELENLER ADAY YAPILMALI"

Artık zamanının çoğunu halka hizmet için ayıracağını dile getiren Genç, "Güzel bir duygu. Layıkıyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Zor olan bir şey yok. Halkın içinden geldik. Hesabın içinden geldik. Kendi bütçesini yapamayanların makamı yönetemeyeceklerini gördüm. Bundan dolayı aday oldum. Aday belirlerken siyasi partilere tabana inebilecek, halkın içinden gelip halkın sorunlarını iyi bilen adaylarla çıkmaları lazım. Burada 25 yıldır vatandaşla iç içeyim. Güven vermişiz ki bize bu makamı layık gördüler. Bu güvene layık olacağımdan da eminim. Partime ve seçmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

30 yıllık pazarcı esnafı Ali Çağlayan da Başkan Alim Genç ile 4 yıldır yan yana tezgah açtıklarını anlatarak, "Kendisiyle güncel siyaset konusunda, ülke sorunları hakkında devamlı konuşurduk. Bizim aramızdan aday çıkıp belediye başkanı seçilmesi bizim için övünç kaynağıdır. Aynı zamanda pazarlık yapıyor. Mesleğine devam ediyor. 'Ben başkan oldum' demiyor aynı şekilde halka iç içe normal işini yapan bir arkadaşımız. Pazarcıların yerlerle ilgili sorunları oluyor. Bunlarla yüzleşiyor şimdi. Masanın diğer tarafından öbür tarafına geçti. Bizi de dinleyecek artık yapacak bir şeyi yok" diye konuştu.

Tezgahtan babası için kıyafet satın alan Hayriye Beklen ise "Bursa'dan geliyoruz. Bursa'ya fiyatlar göre çok iyi. Kendisinin başkan olduğunu şimdi öğrendim. Çok şaşırdım. Mesleğine sadık olması güzel bir şey" dedi.

Kaynak: DHA