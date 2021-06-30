Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan biyografisi!
İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Peki, Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi nedir?
Gülperi, Aşk Ağlatır ve Son Yaz dizilerinde rol alan 2000 yılında İstanbul'da doğmuştur. Peki,Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…
HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?
Hafsanur Sancaktutan 20 Mart 2000'de İstanbul'da doğdu. Aslen Rizelidir.
21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilenmiştir. İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazanmıştır. Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakterine hayat vermektedir.
HAFSANUR SANCAKTUTAN DİZİLERİ
2018 Gülperi, Fidan
2019 Aşk Ağlatır, Ada Meryem
2021- Son Yaz, Yağmur Kara