Hafriyat boşaltırken uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

ŞANLIURFA'da hafriyat boşalttığı kamyonuyla uçuruma yuvarlanan İsa Demir (53), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İsa Demir'in hafriyat alanına malzeme boşalttığı 33 BEN 86 plakalı kamyonu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İsa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Kamyonun çekiciyle bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.