'Hafızlığı Muhafaza Projesi'
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'Hafızlığı Muhafaza Projesi'

'Hafızlığı Muhafaza Projesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Hafızlığı Muhafaza Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmada başarılı bulunan hafızlara belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Hafızlığı Muhafaza Projesi' kapsamında düzenlenen yarışmada başarılı bulunan hafızlara belgeleri verildi.

Çarşamba İlçe Müftülüğü tarafından 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan ve Türkiye geneli olan bu yarışmada hafızlara başarı belgelerini İlçe Müftüsü Osman Karagöz verdi.

Yarışmaya katılan 117 erkek hafız ve 11 kadın hafız içerisinden hafızlığı daha kuvvetli olan 9 kişi seçilerek koordinatörler ile birlikte gerçekleştirilen 6 aylık kursun sonunda hem bilgilerini tazelediler hem de ülke genelinde ilçeyi temsil edebilmek için yarıştılar.

'Hafızlığı Muhafaza Projesi' kapsamındaki yarışmada hafızlık kategorisinde Vefa Camii İmam Hatibi İsa Doğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma kategorisinde Acıklı Mahalle Camii İmam Hatibi Murat Başer, Kur'an kursu öğreticisi Hava Temiz birinci olarak ilde yapılacak yarışmada ilçeyi temsil edecekler.

Konuyla ilgili konuşan İlçe Müftüsü Osman Karagöz, "Hafızlıklarını unutanların yeniden tazelemesi ve ezberlerini yeniden hayata geçirmeleri için güzel bir yarışma oldu. 'Hafızlığı Muhafaza Projesi' Diyanet İşleri Başkanlığı'nın projesi. Biz de onlara başarı belgesi verdik" dedi. - SAMSUN

'Hafızlığı Muhafaza Projesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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