Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı - Haberler
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Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün girişimleriyle hayırseverler tarafından yaptırılan yatılı kız hafızlık Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün girişimleriyle hayırseverler tarafından yaptırılan yatılı kız hafızlık Kur'an kursunun açılışı yapıldı.

İlçenin Çiğilli Mahallesi'nde arsası hayırsever Mehmet Çopur tarafından bağışlanan, yapımı ise Yahyalı Belediyesi iş birliği ile hayırsever Ali Bayansar tarafından üstlenilen Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu dualarla açıldı. Açılış törenine Kayseri İl Müftüsü Mehmet İzci, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı ilçe müftüsü İbrahim İkbal, İlçe Emniyet Müdürü Zeynel Kubat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninde konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; Allah'a hamdolsun Kuran kursumuz gurur duyacağımız bir eser oldu. Bu güzel eserin açılışına katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Kuran kursumuzun yapımı için arsasını bağışlayan hayırsever Mehmet Çopur kardeşime teşekkür ederim. Kursumuzun yapımı için elini taşın altına koyan hayırsever Hafız Ali Bayansar ağabeyimize de yürekten teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum Yahyalı'ya güzel bir meydan yaptık, kadın ve gençlik merkezi yaptık, Gözbaşı mesire alanını yaptık ve birçok sayısız hizmet yaptık ama ben bugünkü kadar haz aldığım, duygulandım hiçbir açılışı hatırlamıyorum. Kuran kursumuzda temelinden kurdele kesimine kadar elhamdülillah hizmetimiz var. Ben bugün Yahyalı için bir bayram diyorum. Bizler belediye olarak cenazesi olanın yascısıyız, düğünü olanın defcisiyiz. Mübarek Yahyalımıza böyle mübarek işler hep nasip olsun. Kursumuzda yavrularımız Allah'ın kelamını en güzel şekilde zikretsin. Son olarak da kursun temelinden bitimine kadar emeği olan ilçe müftümüze, Müftülük personellerine, mesai arkadaşlarıma, arsa bağışı yapan hayırsevermize, kursumuzu yaptıran hayırseverimize ve tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ederim. Allah kursumuzda ülkemize ve İslam alemine nice hafızlar yetiştirmeyi nasip etsin" diye konuştu. - KAYSERİ

Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı

Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı

Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı

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Haber: Hafız Ali-Emine-Zeynep Bayansar yatılı kız hafızlık Kuran Kursu açıldı - Haberler
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