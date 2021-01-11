Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
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Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

11.01.2021 22:14 | Son Güncelleme: 11.01.2021 22:19
Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

TRABZON'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

TRABZON'un Hayrat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak,  çay tarlasına devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 NA 7256 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Çay tarlasında devrilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki T.A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan kişiyi, bulunduğu yerden çıkardı. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye götürüldü. 

Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
Hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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