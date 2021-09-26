İSTANBUL-HADO AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA TÜRKİYE'NİN

Dünyada ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası'nın kazananı Türkiye oldu. 10 ülkeden 11 takım ve yüzü aşkın yarışmacının mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye Beyaz HADO Milli Takımı altın madalayayı alırken Türkiye Kırmızı HADO Milli Takımı da gümüş madalyanın sahibi oldu Üçüncülük madalyasını ise Fransa kazandı.

İSFANBUL Tema Park'ın ev sahipliği yaptığı HADO Avrupa Şampiyonası'nın kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Japonya'da yakar top oyununun artırılmış gerçeklik teknolojisiyle birleşiminden doğarak bugün 60 ülkede oynanan HADO'nun ilk Avrupa şampiyonasına Türkiye ev sahipliği yaptı. Şampiyonanın isim sponsoru da olan ISFANBUL Tema Park, HADO Türk Milli Takımı'nın da aralarında bulunduğu 11 takımla birlikte yüzü aşkın sporcuyu ağırladı. Şampiyonaya Slovakya, Fransa, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Kıbrıs, Avusturya, Hollanda gibi ülkeler katıldı. Gün boyu kıyasıya süren mücadelenin kazananı ise Türkiye oldu. HADO Türk Milli Takımı beyaz ve kırmızı takım olarak ayrıldığı mücadelede hem altın hem gümüş madalyayı aldı.

"BİR YETMEDİ İKİ KAZANAN OLDUK"

Altın madalyayı kazanan beyaz takımda yarışan Tuna Tohumcu heyecanını şu sözlerle anlattı:

"Bugün inanılmaz bir gündü çünkü bunun hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Güzel mücadele ettik. Bütün ülke takımları güzel mücadele verdi. Fakat bir kazanan olacaktı. Biz ise bir yetmedi Türkiye'de iki kazanan olarak şampiyonayı tamamladık. Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Sporun teknoloji ile buluşmasında hep bir adım gerekliydi. HADO bunun en büyük öncülerinden oldu. Gerek fiziki açıdan gerekse kondisyon açısından HADO, bir öncü niteliğinde. Biz çok çalıştık ve en önemlisi kendimize inandık."

BU SPORDA SAKİN OLMAK ÇOK ÖNEMLİ

Gümüş madalyanın sahibi olan takımda mücadele eden Taha Demir, "Yaklaşık bir yıldır bu sporla ilgileniyoruz ve her şeyimizi bu spora verdik diyebiliriz. Hepimizin ilgilendiği farklı spor dalları da var. Bu sporu yaparken zihinsel olarak çok gelişmiş olmak gerekiyor. Özellikle sakin olma konusu çok önemli. Biz ikinci olduğumuz için de çok mutluyuz çünkü birinci yine Türk takımı. Sadece takım olarak ayrıldık aslında biriz" dedi.

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI

Türk Milli HADO Takımı Antrenörü Can Duraslan 13 ay süren zorlu mücadeleyi şöyle anlattı:

"Bugünkü başarı 13 aylık çok ağır bir çalışmanın sonucuydu. Özellikle bu pandemide, çocuklar kapanma süreçlerinde online çalışarak, bakanlık izinleriyle bir araya gelerek süreci yönetti. Bu hedef için uğraşmıştık. Gece-gündüz demeden çalıştılar. Hem fiziksel hem taktiksel olarak çok güzel gelişim gösterdiler. Bundan sonraki hedefimiz dünya kupası. Biz bu işe yeni başladık. Ama spor olarak oyuncuların gelişimi olarak memnunum. Sporcular kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar."

SPORLA İLGİLENEN TÜM ÇOCUKLARIN GENETİK İNCELEMESİ YAPILDI

Türk Milli HADO Takımı Direktörü Koray Erdemir "Bu spor yaş, cinsiyet, fiziki özellikler gözetmiyor. Bu sporda başarılı olmak için gönül, kondisyon ve konsantrasyon gerekir. Eğer bunları sağlayabiliyorsanız oyuncu olarak ya da antrenör olarak bu çocuklardan başarı alırsınız. Marmara Üniversitesi'nde bu sporla ilgilenen tüm çocukların genetik incelemeleri yapıldı. Bu incelemeler sonucunda çıkan rapora göre tüm çocukların beslenmesi planlandı. Çocukların kondisyon antrenmanları da buna göre verildi" ifadelerini kullandı.

E-SPOR DÜNYASININ KALBİ İSFANBUL TEMA PARK'TA ATTI

Şampiyonayla ilgili açıklamalarda bulunan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "2019'da HADO'nun tanıtımını bu sahnede yapmıştık. O zaman Avrupa Şampiyonası hayalini kurmuştuk. İSFANBUL Tema Park olarak HADO Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Sonunda da kazanan takımlar Türkiye olduğu için ayrıca mutluyuz. Bugün sporun özellikle genç kardeşlerimizdeki ruhunu tekrar yaşadık. Çok keyifli anlara sahne olduk. 10 ülkeden misafirlerimiz ziyaret ettiler ve ülkemizde kamplarını yaptılar. Şampiyonada kıyasıya mücadele ettiler. Maç bitti ve dostluk kaldı " diye konuştu.