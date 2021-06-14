Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Magazin

Birlikte olduklarını açıkladıklarından bu yana magazin dünyasının en merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedi mi girdi? Hadise'nin son paylaşımı akıllara, 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi.

Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel şarkıcı Hadise'nin sosyal medya üzerinden "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" notu ile paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı.

Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

ARALARINA YİNE KARA KEDİ Mİ GİRDİ?

Hadisenin paylaşımı sonrasında, ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedi mi girdi soruları sorulmaya başlandı?

Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

YİNE Mİ AYRILDILAR?

Geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklama yayınlayan ancak devam eden haftalarda yeniden barışan çiftin, Hadise'nin paylaşımı sonrasında yeniden ayrıldıkları konuşulmaya başlandı.

Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı
Bilal Çığrım
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Sedat Peker Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tamer Levent Tuğrul Tülek Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 21:02:34. #1.14#

title