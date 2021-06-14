Hadise-Kaan aşkı bitti mi? Hadise'nin son paylaşımı olay yarattı

Birlikte olduklarını açıkladıklarından bu yana magazin dünyasının en merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedi mi girdi? Hadise'nin son paylaşımı akıllara, 'Yine ayrılık mı yaşandı?' sorularını getirdi.