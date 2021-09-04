Hadise'den "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına yanıt: Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin

Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'dan hamile kaldığı yönünde çıkan dedikodulara sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak yanıt veren Hadise, "Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcularından Deniz Akkaya, ünlü şarkıcı Hadise hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.

"ZARRAB'LA İLİŞKİSİ HAMİLE KALDIĞI İÇİN BİTTİ"

Hadise hakkında duyduğu iddiayı canlı yayında anlatan Deniz Akkaya, "Reza Zarrab'la ilişkisi hamile kaldığı için bitti" dedi. Programdaki diğer yorumculardan Seren Serengil ise "Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu sebeple bitti" yorumunu yaptı.

HADİSE'DEN İLK YORUM

Bu iddia sonrası gözlerin çevrildiği Hadise'den konuyla ilgili ilk yorum geldi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir video paylaşarak "Söylemezsem Olmaz" programını hedef alan Hadise, kendisi hakkında çıkan dedikodulara ağır ithamlarla göndermede bulundu.

"BİR APTAL KONUŞTUĞU ZAMAN DİKKATLİCE DİNLEYİN"

Hadise'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Bir aptal konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin. Çünkü bir aptal konuşurken onu dinlemek önemlidir. Çünkü onun ne yapacağını bilmek, ne yapmayacağını bilmek kadar önemlidir."

HADİSE VE REZA ZARRAB ARASINDA NE OLMUŞTU?

Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti. Hatta çiftin en son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürülmüştü.

Konu hakkında açıklama yapan Hadise, "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" ifadelerini kullanmıştı.

İddiaların çıktığı dönem oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hadise'nin ilişkisi de bitti. Çiftin ilişkisinin de Reza Zarrab'la ilgili iddialardan dolayı bittiği ileri sürülmüştü. Ünlü şarkıcı şimdilerde de iş insanı Mehmet Dinçerler ile mutlu bir ilişki yaşıyor.