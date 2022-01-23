Hadise aile fotoğrafına girdi
Ünlü şarkıcı Hadise, iki gün önce evlilik teklifi aldığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğününe katıldı. Ünlü şarkıcı, düğün sonunda çekilen aile fotoğrafına girdi. İşte detaylar...
Hadise, iki gün önce iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. Çiftin, kısa süre sonra nikah masasına oturacağı söyleniyor.
Bebek bile düşündükleri iddia edilen ikili, iş insanının kardeşinin düğününe katıldı. İş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar ile Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğün törenlerine şarkıcı da katıldı. Hadise'ye kardeşi Derya Açıkgöz'de eşlik etti.
Hadise, gece sonunda çekilen aile fotoğrafına da girdi.