Hadim'de 15 Temmuz etkinlikleri Konya'nın Hadim ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Konya'nın Hadim ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler, ilçe protokolü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına 251 şehidi temsilen 251 orman fidanı dikimi ile başladı. Protokol daha sonra Yelmez Mahallesinde Şehit Jandarma Er Osman Deniz'in mezarını ziyaret ederek Kur-an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Etkinliklerin akşam saatlerinde de devam edeceği bildirildi. - KONYA

Kaynak: İHA