Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar
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Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar

29.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:49
Hacıyev'den, Ermenistan'ın Berde'ye saldırısına tepki: Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın füzeli saldırıyla 21 sivili öldürdüğü Berde'ye ziyaretinde sert ifadeler kullandı. Hacıyev, "Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar. Topraklarımız işgalden kurtarılacak. İti kovar gibi kovacağız" dedi.

Ermenistan'ın Berde'ye dün gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 21 sivil hayatını kaybederken, 70 kişi de yaralanmıştı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmey Hacıyev, saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyarette bulunarak, vatandaşların üzüntüsünü paylaştı. Burada basına yaptığı açıklamada sert açıklamalarda bulunan Hacıyev uluslararası kamuoyunun tepkisizliğine, "Biz 30 yıldır bunu görüyoruz. 30 yıldır duymak istemiyorlar, gözlerini bağlamışlar. Azerbaycan savaş meydanında topraklarımızı kurtarıyor. Bugün burada uluslararası medya da var.

"İTİ KOVAR GİBİ KOVACAĞIZ"

Herkes Ermenistan'ın gerçek yüzünü görüyor. Ermenistan halkı da bunu görmeli. Dövüş meydanında yapamıyorlar, alçakça sivillere saldırıyorlar. Saldırının sorumluluğundan kaçamayacaklar. Erkeklerse savaş alanında ortaya çıksınlar.

Bu saldırıların çoğu Ermenistan topraklarından yapılmaktadır. Azerbaycan ilan etti ki, BM'nin 51. Maddesi'ne esasen Azerbaycan askeri tesislere cevabını verecek. Biz sivillere saldırmayacağız. Bu bizim kültürümüz, medeniyetimiz. Topraklarımız işgalden kurtarılacak. İti kovar gibi kovacağız." ifadelerini kullandı.

ERMENİSTAN KAYIPLAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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