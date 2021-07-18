Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti
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Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti

Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Rize'de yaşanan sel felaketinde Gülizar Karali'nin hacı olmak için biriktirerek karyolasının altına sakladığı para karyolası ile sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de yaşanan sel felaketinde Gülizar Karali'nin hacı olmak için biriktirerek karyolasının altına sakladığı para karyolası ile sel sularına kapılarak kayboldu.

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde yarısı sele kapılan ve o anları güvenlik kameralarına yansıyan evde oturan 65 yaşındaki Gülizar Karali'nin en büyük hayali de sel sularına kapılarak kayboldu.

Yıllardır hac için para biriktiren Karali, parasını odasında yattığı karyolanın altına sakladı. Sel nedeniyle kopan evin bir kısmında Karali'nin hayalini kurduğu hac parası da parayı sakladığı karyola ile sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Artık eve girmeyi bile istemeyen Karali yaşadığı duygusal çöküntüyü anlatırken "Evimi görünce göğsümde bir ağrı oluyor" ifadelerini kullandı.

"Eve çıkmaya korkuyorum"

Karali "Eve çıkmaya korkuyorum. Göğsümde bir ağrı oluyor, evi görmek istemiyorum. 55 yıldır bu evdeydim. Her şeyim, her düzenim evin içerisindeydi. Hacılık için para biriktirmiştim, o parayı koyduğum yer denize gitti. Parayı karyolanın altına koymuştum, o karyola selde yatağı ile birlikte gitti. 5 kuruş, 10 kuruş biriktirmiştim o parayı. Kendime bir eksiklik etmedim ama idare ettim, biriktirdim ki dedim gideyim hacılığımı edeyim. Kız kardeşim hacılığa gittiği zaman param yoktu gidememiştim. Şimdi eniştem gidecekti onunla beraber giderim dedim. Öyle 5 kuruş 10 kuruş paramı yığdım, o da öyle gitti. En çok ona üzüldüm. Odada iki karyola vardı, parayı koyduğum gitmiş. Eğer öbürüne koysaydım gitmeyecekti" cümleleriyle anlattı.

Rize Milletvekili Avcı'dan hac sözü

AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı sele maruz kalan evin olduğu bölgeyi ziyareti sırasında yaşlı kadına kendisini hacılığa gönderme sözü vererek "Senin hacılığını biz ayarlarız. Göndeririz seni. Eğer haça gideceksen, senin hacılığını ben halledeceğim. Hacılık şu anda kapalı, açıldığı zaman ben halledeceğim" dedi.

Ev ve önündeki 4 katlı bina tahliye edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dehşet anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulunarak heyelanda kopan ev ile önündeki 4 katlı evin tahliye edileceğini dile getirdi. Bakan Kurum vatandaşların mağdur edilmeyeceğini, kendilerine yeni bina yapılacağı konusunda da telkinde bulundu. - RİZE

Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti
Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti
Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti
Hacı olma hayali evinin yarısı ile birlikte gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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