Hacı Bektaş-ı Veli kimdir? Hacı Bektaş-ı Veli sözleri nedir?

Hacı Bektaşi Veli'nin insanlık için söylediği en güzel 5 söz ve nasihat;

1. Dili, dini rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

2. Özünü bilirse özünden kurtulursun.

3. İnsanları tanıdıkça, seveceksin yalnızlığını

4. Ateş nardadır sacda değildir. Keramet hırkada taç da değildir. Ne arar ise kendinde ara Kudüs'te Mekke'de Hac da değildir.

5. Benim üç güzel dostum var; Biri evde kalır, biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailem, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen de "iyiliklerimdir".

İlimden gidilmeyen yolun son karanlıktır.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Eline, beline, diline sahip ol.

Okunacak en büyük kitap insandır .

Adalet her işte, Hakk'ı bilmektir

Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ'dır; sen seni bilmezsen, hak senden cüdâdır.

Kendine ağır geleni başkasına yapma!

Abdal, Hakk'a hayran olandır.

En yüce servet ilimdir .

Yolumuz; ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.

İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür.

Ara bul.

Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

Araştırma açık bir sınavdır.

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Kibrin aslı şeytan, tevazuunun aslı Rahman'dır.

Asalet, duruluk ve doğruluktur.

Asıl körlük nankörlüktür.

Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebisizlik, hıyanet Hakk'ı inkâr eder.

Çalışmadan geçinenler bizden değildir.

Özünde ve sözünde temiz olmayanların, imanı tam değildir.

Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

Doğruluk dost kapısıdır.

Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

Ellerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.

En büyük keramet çalışmaktır.

Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde.

Hak'ın yarattığı, her şey yerli yerinde.

Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.

Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde.

Göze nur gönülden gelir.

Hak güneşten daha zahirdir.

Marifet, nefsi silmek değil, bilmektir.

Âdem'in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

Araştırma, açık bir sınavdır.

Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Her ne ararsan kendinde ara.

Kendini tanımayan, Yaratan'ı da bilemez.

Allah ile gönül arasında perde yoktur.

Murada ermek, sabır iledir.

Hacı Bektaş Veli kimdir?

Büyük düşünür, ozan, gönül adamı Hacı Bektaş Veli, 13. yüzyılda yaşamış Türk-İslam mutasavvıfıdır. Yaşamı hakkında rivayetlere dayalı bilgler yoğunluktadır. Doğum ve ölüm bilgileri belirsizlik vardır. Kaynakların çoğunda 1209 yılında Horasan Nişabur kentinde doğduğu, babasının adının Seyit İbrahim Sani, annesinin adı Hatem Hatun olduğu, asıl adının da Mehmet olduğu belirtilmektedir. Bugün Nevşehir'e bağlı Hacıbektaş adı verilen ilçede vefat etmiş, burada bulunan türbesi günümüzde müze haline getirilmiştir. 1964 yılında Kültür Bakanlığı tarafında müzeye çevrilen türbe her yıl binlerce kişi tarafında ziyaret edilmektedir.

Çocukluğu ve gençliği Horosan'da geçen Hacı Bektaş Veli, örnek ve dürüst bir kişiliğe sahiptir. İlk öğretimini Türkistan'da Piri Hoca Ahmet Yesevi kültür ocağında, Lokman Perende'den almıştır. Fen bilimleri, sosyal bilimler gibi temel dersleri öğrenen Veli, çok sayıda bilim insanının yetiştiği Horosan'daki bu nimetlerden faydalanmıştır.

Küçük yaşlarda kendini dolduran Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya gelişi Anadolu Selçuklular dönemindeki siyasi karışıklıkların olduğu döneme gelir. Bu dönemde buraya gelip, belli başlı şehirleri dolaşarak bugünkü adını verdiği Hacıbektaş ilçesine yerleşerek burada faaliyetlerini sürdürür. Gittiği her yere fikirleriyle aydınlatmaya çalışan Hacı Bektaş Veli kısa bir sürede Anadolu civarlarında tanınmaya başlar. Düşünceleriyle bir güneş gibi doğan Hacı Bektaşı Veli, öğrenciler yetiştirerek düşüncelerini, felsefesini yaygınlaştıran bir alimdir.

Hacı Bektaş Veli yılı nedir?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımlanan genelgede, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını belirtti.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et", "Düşmanının bile insan olduğunu unutma" sözleriyle bütün insanlığı sevgi, saygı, barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli'nin iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımladığını aktaran Erdoğan, şunları ifade etti:

"Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri etkileyen düşünceleri Anadolu'da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada, kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir."

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacı Bektaş Veli'nin, insanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya çağırdığını belirterek, "Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir" dedi.

ETKİNLİK GİDERLERİNİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI KARŞILAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini aktararak, bu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini belirtti.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ile benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirleneceğini, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Erdoğan, "Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır.

Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim" dedi.