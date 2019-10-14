14.10.2019 23:09

- Hacettepe Üniversitesi öğrencileri solo otobüs hizmetinden memnun

ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim'den itibaren 5 solo otobüs hizmet vermeye başladı. Yerel seçimlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, seçim vaatlerinden olan bir sözü daha tuttu. Hacettepe Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler için 7 Ekim'den itibaren; Hacettepe Üniversitesi Metro İstasyonu girişinden kampüs içine ücretsiz servis yapan otobüsler öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Başkan Yavaş, öğrencilerin ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Kısa bir süre içinde 60 TL ile ücretlendirilecek 200 binişlik öğrenci kartı uygulamasını da hayata geçirmesi beklenen Yavaş, seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeye devam ediyor. Öğrencilerin ekonomilerine katkı sağlamak için EGO Genel Müdürlüğü'ne talimat veren Yavaş, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde öğrenim gören üniversite öğrencileri için aldığı kararla öğrencilere desteğini bir kez daha gösterdi.

Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Meryem Kocaçoban, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ederek, "Benim Hacettepe Üniversitesi'nde ilk senem, üst sınıflardan duyduğuma göre daha önce çok sıkıntı oluyormuş ulaşım. Şu an biraz hafifletti. Biz öğrenci olduğumuz için durumumuz çok da yerinde değil; eğitim için baya masrafımız oluyor. İkinci dönem bir tane daha otobüs gelecekmiş, otobüs sayılarının artmasını talep ediyoruz. Gayet olumlu bir çalışma olmuş, öğrenciler için baya yararlı. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Ücretsiz otobüs seferleri başladıktan sonra otostopla okula çıkan öğrenci sayısında gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Atakan Güdücü, "Bizim için çok yararlı oldu. Otostop çekenlerin sayısı oldukça fazlaydı şu anda ring sayısının artması ve ücretsiz olması bizim için iyi oldu. Biliyorsunuz aktarma ücretlerine de zam geldi. Biz de ücretsiz otobüsleri kullanıyoruz. Ring sayısının artarak otobüslerin fazlalaşmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans yapan Sevda Zeynalova, maddi durumu olmayan öğrenciler için ücretsiz otobüslerin önemli bir proje olduğunu belirterek, "Mansur Yavaş'ın yaptığı bu projeyi öğrenci için çok önemli bir avantaj olarak düşünüyorum. Öğrenci olarak kendisinden daha çok şey bekliyoruz. Şimdiye kadar kullanmadım ama denk geldiğimde kullanmayı düşünüyorum. Öğrenci ekonomisine öyle katkısı olur ki bu projenin. Öğrenciler genelde çalışmıyor ve burs almayan öğrenciler de var. Aile desteği alıyor, belki de ailesinin durumu olmayan öğrenciler var, onlar için önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz otobüs uygulamasının bekleme süresini kısalttığını söyleyen Kimya Mühendisliği öğrencisi Görkem Can, "Öncelerde ring otobüsleri olmadığı için otobüs beklediğimiz duraklarda çok fazla sıra oluyordu. Metro durağının başında sıra başlıyordu. Şimdilerde yine öyle ama bu sefer sıra daha hızlı akıyor. Öğrenci olarak Mansur Yavaş'tan beklentilerimiz; hayatımızı kolaylaştıran faaliyetlerin artması yönünde. Bence şu ücretsiz otobüsler baya faydalı oldu. Sıra çok hızlı ilerliyor, sıranın sonundan başına gelmemiz 5 dakikada gerçekleşiyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA