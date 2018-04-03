Hacettepe Üniversitesi'ne FETÖ Soruşturması! 100 Milyon Dolarlık Yolsuzluk Ortaya Çıkarıldı

Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında FETÖ'ye finans aktarılması için kamunun toplamda 100 milyon dolarlık zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

USULSUZ PARA AKTARILMASI VE HİSSE DEVİRLERİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ender Coşkun'un koordinesinde yürütülen soruşturmada 25 şüpheliden 19'u gözaltına alındı. Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü Murat Tuncer ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Delibaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin yaptığı usulsüz para aktarımları ve hisse devirleri bir bir tespit edildi.

TEKNOKENT ZARARA UĞRATILDI

Savcılığın tespitlerine göre Hacettepe Teknokent A.Ş.'ye ait Klinik A.Ş.'nin hisseleri 12 Mayıs 2014'te 3 milyon liraya Renkyol Ticaret A.Ş.'ye devredildi. Sadece 3 gün sonra ise 26 milyon 300 bin liraya Akfen'e satılarak Hacettepe Teknokent A.Ş. zarara uğratıldı.

İSTİHBARAT ESKİ ŞUBE MÜDÜRÜ KORUMA SAĞLADI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara İstihbarat eski Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da soruşturmanın şüphelilerinden işadamı Tolga Erpolat ile bağlantılı olduğu, Erpolat'a emniyet ayağında hakkındaki soruşturma ve şikayetlerde koruma sağladığı belirlendi.

KENDİNE YAKIN KİŞİLERİ İŞE ALIP KADROLAŞTI

Cihangir Ulusoy'un korumasındaki işadamı Erpolat'ın Hacettepe Teknokent'te kendine yakın kişileri işe aldırarak kadrolaştığı ve Teknokent'ten iş alarak zarara uğrattığı da savcılığın ulaştığı bilgiler arasında.