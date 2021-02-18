Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nasıl edilir? 12 rekâtlık hacet namazı nasıl kılınır?

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet duası nasıl edilir? Soruları merak ediliyor. Hacet namazı ahirete ya da dünyaya ait bir dileğin gerçekleşmesi isteği ile Allah rızası için kılınan namazın adıdır. Peki Hacet namazı nasıl kılınır, hacet namazı duası nasıl yapılır? 12 rekâtlık hacet namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazının kılınışı vatandaşlar tarafından çok merak ediliyor. Allah rızası için kılınan nafile namazlardan birisi olan hacet namazı nasıl kılınır, duası nasıl edilir yazımızda paylaşacağız. Hacet namazı nedir? Hacet namazı nasıl kılınır, hacet duası nedir?

HACET NAMAZI NASIL KILINIR?

Hacet (Dilek) Namazının Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Hacet namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

3 defa Ayetel Kürsi okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas sûrelerini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Sırasıyla İhlas suresi, Felak ve Nas surelerini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Bir ihtiyacı, sıkıntısı, derdi ve isteği olan kimse dört rekât namaz kılar, Cenâb-ı Allah'ı sena eder, Peygamber Efendimiz'e (aleyhissalâtü vesselâm), Enbiya-ı İzâm'a, Melâike-i Kiram'a ve selef-i salihîne salat ü selâm getirir, ümmet-i Muhammed'e dua eder, sonra şöyle yakarışa geçer ve ardından da ihtiyacını zikreder.

Hacet (Dilek ve İstek) Duası Türkçe Okunuşu



Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-'arşil-'azîm.

El-Hamdü lillahi Rabbil-'âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike.

Ve'azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin.

Ves-selâmete min külli ismin. Lâ teda'lî zenben illâ gafertehü.

Ve lâ hemmen illâ ferrectehü.

Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhamer-Râhimîn.

Hacet Duasının Türkçe Meali

"Halîm ü Kerîm Allah'tan başka ilah yoktur. Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Rabbim, Senden, rahmetinin gereklerini, merhametini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, her türlü günahtan da selâmette olmayı istiyorum. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir keder, Senin rızana muvafık olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma Ya Erhamerrahimin.

Allah'ım, Sen kullarının ihtilaf ettikleri şeylerde hüküm verirsin. Yüce ve Azim Allah'tan başka ilah yoktur. Halîm ve Kerîm Allah yegâne ilahtır. Yedi semanın ve Arş-ı Azîm'in Rabbi Allah'ı tesbih ederim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Ey kederleri gideren, tasaları kaldıran, Sana dua ettiklerinde çaresizlerin duasına icabet eden Allahım, ey dünya ve ahiretin Rahman ve Rahîm'i! Şu ihtiyacımın giderilmesi ve tamamlanması hususunda beni başkalarının merhametinden müstağni kılacak bir şekilde bana merhamet et."