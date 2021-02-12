Haccın farzları nelerdir? Haccın sünnetleri nelerdir? Haccın vacipleri nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Haccın farzları nelerdir? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Haccın farzları nelerdir?

Dini konularda araştırma yapanlar Haccın farzları nelerdir? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Haccın farzları nelerdir? konusunda fetva yayınladı. Peki, Haccın farzları nelerdir?İşte, detaylar

HACC›N FARZLAR› (ŞARTLAR› VE RÜKÜNLERİ)

Hacc›n farzlar›n› iki grup alt›nda toplamak mümkündür: Hacc›n müstakil farzlar› (şartlar› ve rükünleri), hacc› oluşturan menâsikin kendi içindeki farzlar› (şartlar› ve rükünleri).

Önce hacc›n farz, vacip ve sünnetleri sadece maddeler halinde say›lacak, daha sonra ilgili yerlerde detayl› olarak anlat›lacakt›r.

a) Hacc›n Müstakil Farzlar› (Şartlar› Ve Rükünleri)

aa) Hanefî mezhebine göre hacc›n farzlar› bir şart ve iki rükünden ibarettir. Bunlardan ihrama girmek hacc›n şart›, "Arafat'ta vakfe yapmak" ve "Kâ'be'yi tavaf etmek" ise hacc›n rükünleridir.

bb) Şâfiî mezhebine göre hacc›n farzlar› şunlard›r:

1. İhrama girmek (niyet),

2. Arafat'ta vakfe yapmak,

3. Kâ'be'yi tavaf etmek,

4. Sa'y yapmak,

5. Saçlar› t›raş etmek veya k›saltmak,

6. Bu rükünlerin çoğu (en az dördü) aras›nda tertibe uymak.

Bu farzlar, hacc›n rükünleridir.85

cc) Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hacc›n farzlar›;

1. İhrama girmek,

2. Arafat'ta vakfe yapmak,

3. Kâ'be'yi tavaf etmek,

4. Sa'y yapmak.

Bu farzlar, hacc›n rükünleridir.

Rükünler, usulüne göre yap›lmad›kça, ceza ve kefâret ödemekle hac sahih olmaz. Eksik kalan rüknün tamamlanmas› veya hacc›n kazâs› gerekir.

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Farzlar› (Şartlar› Ve

Rükünleri)

Bir de hacc›n her bir menasikine ait farzlar vard›r ki bunlar›n

her biri ilgili bölümlerde aç›klanacakt›r.

3. HACCIN VACİPLERİ

Hacc›n vaciplerini iki grup alt›nda toplamak mümkündür:

Hacc›n müstakil vacipleri, hacc› oluşturan menâsikin kendi içindeki vacipleri.

a) Hac›n Müstakil Vacipleri

aa) Hanefî Mezhebine göre hacc›n müstakil vacipleri şunlard›r:

1. Sa'y yapmak

2. Müzdelife'de vakfe yapmak

3. Şeytan taşlamak

4. Saçlar› t›raş etmek veya k›saltmak

5. Veda tavaf› yapmak.

bb) Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre hacc›n müstakil vacipleri şunlard›r:

1. İhrama mîkattan girmek

2. Cemrelere taş atmak

3. Müzdelife'de vakfe yapmak

4. Bayram›n 1, 2 ve 3. günlerinde Mina'da gecelemek

5. Veda tavaf› yapmak86

cc) Malikî Mezhebine göre hacc›n müstakil vacipleri şunlard›r:

1. Telbiye

2. Müzdelife'de gecelemek

4. HACCIN SÜNNETLERİ

Hacc›n sünnetlerini iki grup alt›nda toplamak mümkündür:

Hacc›n müstakil sünnetleri, hacc› oluşturan menâsikin kendi

içindeki sünnetler.

a) Müstakil Sünnetler

1. Kudum tavaf›

2. Mekke, Arafat ve Mina'da hutbe okunmas›.

3. Arefe gecesi Mina'da gecelemek

4. Bayram gecesi Müzdelife'de gecelemek

5. Bayram günlerinde Mina'da kalmak. (Diğer mezheplere

göre vaciptir)

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetleri

Hac menâsikinin kendi içindeki sünnetleri ilgili k›s›mlarda

anlat›lacakt›r.