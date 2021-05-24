Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t ve memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Sarıoğlu paylaşımında "Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda" ifadelerini kullandı.