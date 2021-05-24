Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t ve memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
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Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t ve memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan yayınladığı video sonrası Habertürk'ten kovulan spiker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Sarıoğlu paylaşımında "Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda" ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda Habertürk TV'de spor spikerliği yaparken sosyal medyadan dans ettiği videosunu paylaştığı için kovulan spiker Hande Sarıoğlu dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

"BENİM ADIMI BİR KERE AHLAKSIZ HABERLE DUYDUNUZ MU?"

Vücuduyla ilgili gelen tepkilere kızan Hande Sarıoğlu, "Bu ülkede 11 yıldır şerefimle, namusumla, karakterimle, duruşumla sunuculuk spikerlik yapıyorum. Bütün çalıştığım, toplantı yaptığım kanallar, kurumlar, yöneticiler, yapımcılar çok iyi bilir benim karakterimi. Siz çok biliyorsunuz ya hani, bunu da düşünmüşsünüzdür, acaba bu kızın hayatında neden kimse yok? Lüks arabalar, evler, tatiller? Bunlara ulaşmak benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki şu ortamda! Benim adımı bir kere bir ahlaksız haberle duydunuz mu?" ifadelerini paylaştı.

Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

Sarıoğlu, devamında da tepkisini şöyle dile getirdi: "Bir futbolcu, bir yönetici, evli ama zengin olması yeterli bir adamla gördünüz mü beni! Yapamaz mıyım ulan! En alasını yapamaz mıyım bu g.tümle! Siz her gün bu ülkede sabah kuşağı dediğimiz kadın programlarında; o köylü milletin efendisidir dediğimiz Anadolu'da, ne olaylar ne ahlaksızlar yaşanıyor gayet iyi biliyorsunuz! Sonra ben, evimde, işimde oryantal yapıyorum diye, g.tümü sallıyorum diye ahlaksız mı oluyorum! Niyeee? Benim g.tüm büyük çünkü, bir de sallayınca ööff en büyük edepsiz benim. Ellerinde klavye, tek yaptıkları şey fake hesap açarak kadın vücudu üstünden salya akıtan millet mi bana edepsiz diyecek! Yok yaa, gözünüzün içine baka baka g.tümü sallamaya devam ederek en büyük g.t muhabbetini yine ben yaparım. Kimseye zararım olmadan yaptığım eğlenceli sunumumun da, dansımın da, g.tümün de ayıbı mı var ulan! Ayıbı siz kendi yediğiniz boklardan iyi bilirsiniz. Herkes kendi g.tüne baksın. Benim g.tüm sizin yaşantılarınız için fazla şerefli.

Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki

"G.T BENİM, İSTEDİĞİM GİBİ OYNAMAYA DEVAM EDERİM"

Başkaları gibi yalakalıkla iş yapacağıma, olduğu mevki için, birilerine yaranmak adına kendi hayatının kararlarını başkalarının iki dudağı arasına ve parasına bırakanlara karşı, ben g.tümle dans ediyorum ya, bin kere daha şerefliyim, on bin kere daha kıymetli benim hayatım. Siz adamına göre oynamaya devam edin, g.t benim, kendi istediğim gibi oynamaya devam ederim."

İşte Sarıoğlu'nun o paylaşımı;

Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t ve memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (4)
KADİR HELVACI: bu devirde evlenmeyeceksin düzgün kadın yok cidden şunlara bak
Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır
KUMKUM : Kesinlikle doğru
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MURAT ARSLAN: Toprağam,yüzde yüz haklısın.Yalnız yanlış zamanda oynadın,konjektür buna uygun değil ??
Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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500
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Habertürk'ten kovulan spikerin paylaşımı olay oldu: Benim gibi g.t ve memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki - Haberler Magazin
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