Habermetre, yabancı medyada yer alan kolonya haberlerini analiz etti!
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Habermetre, yabancı medyada yer alan kolonya haberlerini analiz etti!

İnsansız raporlama ve analiz sistemi Habermetre; 26 Şubat- 26 Mart arası, Türkiye'de koronavirüsten korunmak için kullanılan kolonya hakkında yapılan haberleri uluslararası boyutta analiz etti. Buna göre; skor, haberlerin okunma sayısı, haber adedi, yayında kalma süreleri gibi etkenleri göz önünde bulundurularak haberler incelendi.

26.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:57
Habermetre, yabancı medyada yer alan kolonya haberlerini analiz etti!

Kolonya haberleri yabancı basında ne kadar okundu? Habermetre, yabancı medyanın bir aylık sürecini irdeledi ve coronavirüs kurtarıcısı kolonya hakkında yapılan haberlerin matematiksel verilerini ortaya koydu. 26 Şubat- 26 Mart tarihleri arasında yabancı basında kolonya hakkında ne kadar haber yapıldı, bu haberler ne kadar okundu? Kolonya haberlerinde en popüler site hangisi? Habermetre, tüm soruları yanıtladı!

KOLONYA HABERLERİ DÜNYA BASININDA 706 BİN OKUNMAYA ULAŞTI

Kolonya haberleri yabancı medyada, bir aylı süreçte 85 Habermetre skorunu elde etti. 26 Şubat - 26 Mart tarihleri arasında dünya basınında toplam 238 kolonya haberi yapıldı, bunlardan 50'si, 626 saat anasayfada göründü. Yapılan haberler 706 bin 810 okunma yakalarken, 59 bin 232 dolar reklam değerine ulaştı.

Türkiye'de coronavirüs salgınını en aza indirmek için kullanılan kolonya, dünya gündemine de taşındı. İlk olarak 12 Mart günü uluslararası basında yer almaya başladı ve yaklaşık 50 haber ile en yüksek rekorunu 25 Mart'ta elde etti.

Yerli ve yabancı medya genelinde okunma oranına göre en popüler yayıncı 321 bin 180 oran ile Haberler.com olarak belirlendi. Onu, 194 bin 959 okunma oranı ile İndependent.co.uk takip etti.

Popüler yayıncılarda haber adedine göre; yüzde 14 dilime Anadolu Ajansı ve Haberler.com ilk sırada bulunurken, yüzde 11 oranla Yanişafak ile Bianet ikinci sırada yer alıyor.

Okunma oranlarına göre en popüler haberler ve yayıncıları

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