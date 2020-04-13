Habermetre, 6-13 Nisan arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs, sokağa çıkma yasağı, Süleyman Soylu'nun istifası konuları 6-13 Nisan haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 6-13 Nisan arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre koronavirüs, sokağa çıkma yasağı, Süleyman Soylu'nun istifası gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 6 -13 Nisan arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, sokağa çıkma yasağı 2. sırada, Süleyman Soylu'nun istifası ise 3. sırada yer aldı. İşte gündemi belirleyen konular: GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU! Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 693.147.980 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı. SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KONUSU GÜNDEMİN 2. SIRASINDA Habermetre raporuna göre sokağa çıkma yasağı konusunda yaşanan gelişmeler 104.998.138 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: SÜLEYMAN SOYLU'NUN İSTİFASI KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA Habermetre raporuna göre Süleyman Soylu'nun istifası konusunda yaşanan gelişmeler 28.549.628 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı. Süleyman Soylu'nun istifası ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: