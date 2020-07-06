Habermetre, 29 Haziran - 6 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin gündem değerlendirme raporunda koronavirüs salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Pantene Altın Kelebek Ödülleri konuları 29 Haziran - 6 Temmuz haftasının en çok konuşulan konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 29 Haziran - 6 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre salgın yönetimi ve çalışma rehberi, Pantene Altın Kelebek Ödülleri gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 29 Haziran - 6 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu koronavirüs olurken, salgın yönetimi ve çalışma rehberi 2. sırada, Pantene Altın Kelebek Ödülleri konusu ise 3. sırada yer aldı.

İşte gündemi belirleyen konular:

GÜNDEMİ BELİRLEYEN KONU KORONAVİRÜS OLDU!

Habermetre verilerine göre koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler 261.113.649 okunma sayısı ile gündemin 1. sırasında yer aldı.

Koronavirüs ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ GÜNDEMİN 2. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi konusunda yaşanan gelişmeler 3.388.041 okunma sayısı ile gündemin 2. sırasında yer aldı.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler:

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ KONUSU GÜNDEMİN 3. SIRASINDA

Habermetre raporuna göre Pantene Altın Kelebek Ödülleri konusunda yaşanan gelişmeler 2.394.233 okunma sayısı ile gündemin 3. sırasında yer aldı.

Pantene Altın Kelebek Ödülleri ile ilgili istatistik detayları ve popüler haberler: