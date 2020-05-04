Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!

Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
04.05.2020 15:35 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:35

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe konuları 27 Nisan - 4 Mayıs haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan - 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre,27 Nisan - 4 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

ÖMER DÖNGELOĞLU

Ömer Döngeloğlu magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 4.685.185 rakamına ulaştı.

Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Ömer Döngeloğl
Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Ömer Döngeloğl

ALİ SUNAL

Ali Sunal magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 203.570 rakamına ulaştı.

Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Ali Sunal
Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Ali Sunal

YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 147.677 rakamına ulaştı.

Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Yıldız Tilbe
Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
Yıldız Tilbe
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var Haber
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haber
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı Haber
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti Haber
Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı başladı
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi Haber
Nevşehir'de yasağı delen 4 yaşındaki çocuğa 3 bin 150 lira para cezası kesildi
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Para meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga kamerada
Kılıçdaroğlu, 'mermili tehdit' paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Kılıçdaroğlu, "mermili tehdit" paylaşımı yapan AK Parti Gençlik Kolları üyesi hakkında suç duyusunda bulundu
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
10-15 kişilik mahalleli, 12 gündür 2 koyun ve bir kuzunun peşinde!
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Bu Ramazan, korona nedeniyle ziyaret edilemeyen Hırka-i Şerif'i Veysel Karani'nin torunu anlattı
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Sosyal mesafeyi koruyan vatandaşlar, mukabele geleneğini balkonlardan sürdürüyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Sokaklar boş kalınca koyun sürüsü kentin en işlek caddesine indi
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmak en doğru karardı
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
Komşusunun tarlasını süren sağlık çalışanı, traktörün su kanalına devrilmesi sonucu hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı yüzünden aç kalan kedileri ciğerle beslediler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Dün koronavirüsten 47 kişinin hayatını kaybettiği İran'da bugünkü can kaybı 74 oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mfö Ozan Güven Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Jose Sosa Fatih Terim Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Antalya
Şu an buradasınız: Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 15:59:15. #1.14#
title