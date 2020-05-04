Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe konuları 27 Nisan - 4 Mayıs haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 27 Nisan - 4 Mayıs arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!
HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!
Habermetre,27 Nisan - 4 Mayıs arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Magazin gündemin ana konusu Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe oldu. İşte gündemi belirleyen konular:
ÖMER DÖNGELOĞLU
Ömer Döngeloğlu magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 4.685.185 rakamına ulaştı.
ALİ SUNAL
Ali Sunal magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 203.570 rakamına ulaştı.
YILDIZ TİLBE
Yıldız Tilbe magazinin ana gündeminden biri oldu. Okunma sayısı 147.677 rakamına ulaştı.