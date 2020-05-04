Habermetre 27 Nisan - 4 Mayıs arası Türkiye'nin en çok konuşulan magazin konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık magazin gündemi popüler isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin magazin gündem değerlendirme raporunda Ömer Döngeloğlu, Ali Sunal ve Yıldız Tilbe konuları 27 Nisan - 4 Mayıs haftasının en çok konuşulan magazin ve kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.