Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu isimleri 13-20 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
20.07.2020 09:56 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:00

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 13-20 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 13-20 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu oldu.

İşte gündemi belirleyen konular:

SEYFİ DURSUNOĞLU

Seyfi Dursunoğlu en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Seyfi Dursunoğlu 6.409.90 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

HANDE ERÇEL

Hande Erçel, çok konuşulan konular içinde 2. sırada yer aldı. Hande Erçel 5.180.392 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

KADİR DOĞULU

Kadir Doğulu çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Kadir Doğulu 2.059.375 okunma sayısına ulaştı.

Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!

Habermetre hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın

İlgili Haberler

Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre 6-13 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
Habermetre, 6-13 Temmuz haftası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını açıkladı!
TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?
TOGG fabrikasının temelini Recep Tayyip Erdoğan atacak! TOGG ne zaman üretime geçecek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık Güncel
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı Politika
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait...
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu? Güncel
Tarih Profesörü Ebubekir Sofuoğlu'ndan Ayasofya'da yer alan ikon ve mozaiklere tepki: Camide fahişe olur mu?
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi Magazin
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
Tatilciler uygun fiyatı ile dikkat çeken su altı telefon kılıflarına yoğun ilgi gösteriyor
'Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim' diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
"Cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim" diyen TTK Başkanı'na Cumhurbaşkanlığından yanıt: Bir değerlendirme yok
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Taksim'de 2 erkek, arkadaşları olan kadını tekme tokat darbetti
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
İstanbul Maltepe'de hırsız, bir evin bahçesinde bulunan 2 köpeği çalıp olay yerinden uzaklaştı
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Gözüne maske takarak yayına çıkan Erman Toroğlu'ndan Başakşehir için bomba iddia!
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Mısır'ın skandal Ayasofya açıklamasına Libya'dan tepki geldi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Yurt genelinde hava durumu: 4 ilde sağanak bekleniyor, bir ilde sıcaklık 40 dereceyi geçecek
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Hande Erçel'in Kerem Bursin ile uzun öpüşme sahnesi kafaları karıştırdı
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Gece yarısı yürek yakan olay! Anne ve bebeği 5. kattan düşerek öldü
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Babası hastanede, kızı tatilde! Yasmin'in cesur pozları olay oldu
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Otomobil elektrik direğine ok gibi saplandı: 3 ölü, 1 yaralı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Metiner'den Soylu'ya yanıt: Kalbinizin tamire ihtiyacı var
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Bülent Turan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hande Erçel Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Twitter Beşiktaş Şampiyon Ayasofya
Şu an buradasınız: Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 10:00:47. #1.15#
title