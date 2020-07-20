Habermetre 13-20 Temmuz arası Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerini açıkladı! İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu isimleri 13-20 Temmuz haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 13-20 Temmuz arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu! HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU! Habermetre, 13-20 Temmuz arasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Seyfi Dursunoğlu, Hande Erçel ve Kadir Doğulu oldu. İşte gündemi belirleyen konular: SEYFİ DURSUNOĞLU Seyfi Dursunoğlu en çok konuşulan isimler listesinde 1. Sırada yer aldı. Seyfi Dursunoğlu 6.409.90 okunma sayısına ulaştı. HANDE ERÇEL Hande Erçel, çok konuşulan konular içinde 2. sırada yer aldı. Hande Erçel 5.180.392 okunma sayısına ulaştı. KADİR DOĞULU Kadir Doğulu çok konulan isimler içinde 3. sırada kendine yer buldu. Kadir Doğulu 2.059.375 okunma sayısına ulaştı.