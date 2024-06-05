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Zuhal Topal neden masayı terk etti? Yemekteyiz'de Zuhal Topal masayı terk etti!

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Yemekteyiz programında Zuhal Topal'ın neden masayı terk ettiği merak ediliyor. Dün yayınlanan Yemekteyiz programında Zuhal Topal yarışmacılara sinirlendiği için masayı terk etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Zuhal Topal'ın sunuculuğunu yaptığı Yemekteyiz programında tansiyon yükseldi. Üst üste konuşan ve tartışan yarışmacılara sinirlenen Topal, yerinden kalkarak masayı terk etti. Zuhal Topal neden masayı terk etti? Yemekteyiz'de Zuhal Topal masayı terk etti!

ZUHAL TOPAL NEDEN MASAYI TERK ETTİ?

Defalarca kez uyarmasına rağmen yarışmacıların üst üste konuşmasına tartışmasına sinirlenen Topal, konuşurken lafının kesilmesiyle çılgına döndü. Sinirden yerinden kalkarak masayı terk eden Topal, "Yahu! Ay vallahi gidiyorum ben ya, bu şekilde ben yapamam ya! Lütfen hiç saygınız yok. Kendinize de bana da seyirciye de saygınız yok" diyerek bağırdı.

Zuhal Topal neden masayı terk etti? Yemekteyiz'de Zuhal Topal masayı terk etti!

ZUHAL TOPAL NEDEN SİNİRLENDİ?

Sakinleştikten sonra çekime devam eden Zuhal Topal "Çok özür diliyorum seyircilerden fakat dayanamadım. Ben bir şey anlatırken hiç saygınız yok mu? Beni duymuyor musunuz, sizi uyarmıyorlar mı? Sizleri savunmak, programın selameti için konuşuyorum. Gerçekten insanı çıldırtıyorsunuz. Hiç saygınız yok. Ben 3 sezondur bunu başaramadım, seyircilerden bir kez daha özür diliyorum. Seyirciler 'durduramıyor musunuz, susturamıyor musunuz' diyorlar. Geldiğim son nokta bu. Burası ilkokul mu? Yaşını başını almış insanlarsınız. Birbirinizi dinlemek çok mu zor? Ben böyle bir tepki verecek biri değilim çıldırdım artık. Yarışmacılar mahcup bir duruma düşmesin diye görüntülerin bir kısmını yayınlamıyoruz. Bizim toplumumuzun sorunu bu zaten herkes üste çıkmak ve son sözü söylemek istiyor. Ekibime soru soruyorum ona bile müsaade etmiyorsunuz.

Zuhal Topal neden masayı terk etti? Yemekteyiz'de Zuhal Topal masayı terk etti!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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