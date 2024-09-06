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ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

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6 Eylül Cuma tarihli Yemekteyiz yarışması merakla bekleniyor. Bugün kimin kazanacağı, yarışmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı gibi bilgiler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yemekteyiz, her gün farklı yarışmacıları ve yemekleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz, haftanın 5 günü boyunca 5 farklı yarışmacının yemek becerilerini sergilediği ve kıyasıya rekabet ettiği bir program. Her gün bir yarışmacı ev sahibi olarak misafirlerine hazırladığı yemekleri sunuyor. Peki, Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ NE ZAMAN?

Sunucu Zuhal Topal da yemeklerin tadı, sunumu, misafirperverlik gibi unsurlara dikkat ederek puan veriyor. Cuma günleri yapılan haftanın finalinde, en yüksek puanı alan yarışmacı 150.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

ZUHAL TOPAL CANLI İZLE

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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