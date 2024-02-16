

Aktiflerimizi %80 Artırdık

2023 yıl sonu verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir: "ZiraatKatılım, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini, en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunarakkarşılamakta; bölgesinde olduğu kadar uluslararası piyasalarda da etkin bir katılım finans kurumu olma vizyonudoğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Ziraat Katılım, 2023 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini birönceki yıla göre %80 oranında artarak 384.2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır.

2023 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre %80 artarak 261.7 milyarTL'ye, gayri nakdi fonlar ise %73 büyüme ile 78.3 milyar TL'ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanandestek 340 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler baştaolmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2023 yıl sonu itibarıylatoplanan fonlar ise önceki yıla göre %76 oranında artarak 304.3 milyar TL büyüklüğe ulaştı" ifadelerini kullandı.

Aktif Kalitemizi Korumaya Büyük Önem Veriyoruz

Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerinibelirten Özdemir "Bankanın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı budoğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklı stratejilerimizdoğrultusunda, 2023 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarınınödünsüz icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak

% 0,8 seviyesinde, sermaye yeterlilik rasyosu ise %15,10 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Kira Sertifikası İhracımız 70,3 Milyar TL'ye Ulaştı

Ziraat Katılım'ın 2023 yılında toplamda 17,1 milyar TL'ye ulaşan 33 adet kira sertifikası ihracını başarıylatamamladığını açıklayan Özdemir: "Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermayepiyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş.ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK'dan 30 milyar TL, 15 milyar TL,400 milyon, 250 milyon ve 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihraç tavanları onayı almıştır. Bu çerçevede,Bankamız kurulduğu tarihten 2023 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 70,3 milyar TL'lik ihraçgerçekleştirmiştir" dedi.

Finansal Kiralamada Sektör Lideriyiz

Özdemir: "Vade, teminat yapısı, KDV avantajı ve nakit akışına uygun ödeme imkanları gibi bir çok kolaylığı daberaberinde getiren finansal kiralama işlemlerinde, Ziraat Katılım olarak katılım finans sektörü liderliğimizisürdürüyoruz. Finansman kaleminde reel sektörümüzü desteklemeye devam ederken finansal kiralamaürünümüzde de sektör liderliğimizi korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Afrika'daki Tek Türk Bankası Olarak Somali'deki Şubemizi Açtık

Afrika kıtasında 2020 yılında faaliyete başlayan Sudan Şubesi ile Türk bankacılık tarihinde bir ilke imza atanZiraat Katılım, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yurt dışındaki ikinci şubesini açtı. Özdemir: "Cumhuriyetimizinkuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde açılışımızı yaptık. Somali Şubemiz, Türkiye ve Somaliarasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstlenecektir" dedi.

Adres : Hobyar Mah. Hayri Efendi Cad. No:12 Bahçekapı-Fatih/İstanbul Telefon : 0(212) 404 11 86 Faks : 0(212) 404 10 81 e–posta : kurumsaliletisim@ziraatkatilim.com.tr Web : www.ziraatkatilim.com.tr

2023 Yılında, İnsan Kaynağımızı Yeni Katılımlarla Daha da Zenginleştirdik

2023 yılı içerisinde toplamda 191 şubeye ulaştıklarını ifade eden Özdemir: "Bankamız 2023 yılında, en değerlivarlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken,nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlüdesteklemektir.

Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan,çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve bankamız adına teşekkür ederim" diyereksözlerini tamamladı.

ZİRAAT KATILIM