Zeyno Günenç kimdir? Zeyno Günenç kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Zeyno Günenç, sahnede ve ekranlarda yıllardır kendine özgü duruşuyla izleyicilerin dikkatini çekiyor. Ancak son dönemde hem kariyer hem özel hayatıyla ilgili merak uyandıran gelişmeler gündemde. Peki, Zeyno Günenç'in sıradaki adımı ne olacak, hangi projelerde yer alacak? Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNO GÜNENÇ KİMDİR?

Zeyno Gönenç, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olarak tanınan başarılı bir sanatçıdır. 22 Haziran 1967 tarihinde İzmit'te dünyaya gelmiştir. Sanat hayatına Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak adım atan Gönenç, üç yıl boyunca Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahne aldıktan sonra Kanada Vancouver'da bir yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır. Tiyatro dışında radyoculuk da yapan Zeyno Gönenç, Radyo Tek (Londra), Power FM ve Radio XL gibi radyolarda yapımcı ve sunucu olarak görev yapmıştır.

Kariyerinin önemli bir kısmını tiyatro sahnelerinde geçiren Gönenç, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerle birlikte "Üç Salakşörler" adlı kabare oyununda yer almış ve Türkiye'nin birçok şehrini turne ile gezmiştir. Tiyatrokare topluluğunda da çalışan Gönenç, bu süreçte hem sahne hem de televizyon dünyasında kendini göstermiştir.

Zeyno Gönenç'in geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Dominant Gönül karakteridir. Bu rolüyle hem televizyon izleyicisinin gönlünde yer edinmiş hem de karakterin baskın ve esprili tavırlarıyla hafızalarda kalmıştır. Sinema deneyimi de bulunan Gönenç, 2005 yılında "Keloğlan Kara Prens'e Karşı" filminde devriye karakterini canlandırmıştır.

Zeyno Gönenç, tiyatro ve televizyon dışında sosyal ve kültürel etkinliklerde de yer almış, sahne deneyimiyle geniş bir kariyer yelpazesi oluşturmuştur. Özel hayatında ise 1997 yılında Okan Bayülgen ile evlenmiş, 16 ay süren bu evlilikten sonra boşanmıştır.

ZEYNO GÜNENÇ KAÇ YAŞINDA?

Zeyno Gönenç, 22 Haziran 1967 doğumlu olduğundan 2025 yılı itibarıyla 58 yaşındadır.

ZEYNO GÜNENÇ NERELİ?

Zeyno Gönenç, Türkiye'nin Kocaeli iline bağlı İzmit'te dünyaya gelmiştir.

ZEYNO GÜNENÇ'İN KARİYERİ

Zeyno Gönenç, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu alanlarında uzun yıllardır aktif olarak çalışmaktadır. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda başladığı kariyerini Kanada'da aldığı tiyatro eğitimiyle pekiştirmiştir. Tiyatro dışında radyoculuk yaparak farklı alanlarda da deneyim kazanmıştır.

Televizyondaki en bilinen rolü, "Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Dominant Gönül karakteridir. Bunun dışında "Tatlı İntikam", "İnsanlar Alemi", "Geniş Aile", "Paramparça Aşklar", "Hayat Apartmanı", "Doktorlar", "Çocuklar Ne Olacak" ve "Eyvah Kızım Büyüdü" gibi dizilerde rol almıştır. Sinema deneyimi ise "Keloğlan Kara Prens'e Karşı" gibi projelerle dikkat çekmiştir.

Tiyatro sahnelerinde ise "Seni Seviyorum", "Üç Salakşörler", "Nikah Kağıdı", "Kafkas Tebeşir Dairesi", "Sekiz Kadın" ve "Meşhedi İbat" gibi oyunlarda yer almıştır. Bu kapsamlı kariyer, Gönenç'in hem sahnede hem de ekranlarda geniş bir hayran kitlesi kazanmasını sağlamıştır.

Kariyeri boyunca hem komedi hem dram alanlarında başarılı performanslar sergileyen Zeyno Gönenç, özellikle karakter derinliği ve sahne hakimiyeti ile tanınmaktadır.