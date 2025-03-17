Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu?

Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel hakkında çıkan evlilik iddiaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin nişanlandığı ve 2025 yaz aylarında evlenmeyi planladığı yönündeki haberler, hayranlarını ve sevenlerini heyecanlandırdı. Bu gelişmelerin ardından, düğün tarihine dair detaylar ve organizasyonun nasıl olacağı merak konusu haline geldi. Peki, Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel gerçekten evleniyor mu, düğün ne zaman yapılacak? İşte, bu çok konuşulan birlikteliğe dair tüm detaylar…

ZEYNEP ÖZYILMAZEL VE KEREM GÖRSEV EVLENİYOR MU?

Haklarında çıkan haberlerin ardından ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Nişanlanan çiftin, 2025 yaz aylarında dünyaevine gireceği öğrenildi. Kerem Görsev yaptığı açıklamada, "Yazın düğün yapacağız, Zeynep organizasyonu üstlendi. Küçük bir tören olacak, sonrasında İstanbul'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Kerem Görsev

Evlilik haberlerinin ardından aralarındaki yaş farkı hakkında çok fazla yorum aldıklarını söyleyen ünlü çift, "Bu tür şeyleri kafaya takmam, Zeynep yaşını başını almış bir birey, kendi kararlarını veriyor" diyerek yaş farkının kendileri için önemli olmadığını belirtti. 64 yaşındaki Kerem Görsev ile 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel'in aralarında 17 yaş bulunuyor.

Zeynep Özyılmazel