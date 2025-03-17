Gözlerin çevrildiği DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var

DEM Parti ve MHP görüşmesi başladı! Bahçeli'nin de bir mesajı var
Husiler: ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry Truman 2. kez hedef alındı

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Trump'ı küplere bindirecek misilleme
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi
Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin ömrünün baharında hayata gözlerini yumdu

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi

Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu?

Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel'in evleneceği yönündeki açıklamalar, magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çiftin nişanlandığı ve 2025 yaz aylarında dünyaevine gireceği iddiaları sonrası, düğün tarihi ve detayları merak konusu oldu. Peki, Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu, ne zaman? İşte, detaylar…

Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel hakkında çıkan evlilik iddiaları, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin nişanlandığı ve 2025 yaz aylarında evlenmeyi planladığı yönündeki haberler, hayranlarını ve sevenlerini heyecanlandırdı. Bu gelişmelerin ardından, düğün tarihine dair detaylar ve organizasyonun nasıl olacağı merak konusu haline geldi. Peki, Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel gerçekten evleniyor mu, düğün ne zaman yapılacak? İşte, bu çok konuşulan birlikteliğe dair tüm detaylar…

ZEYNEP ÖZYILMAZEL VE KEREM GÖRSEV EVLENİYOR MU?

Haklarında çıkan haberlerin ardından ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel evlilik kararı aldıklarını açıkladı. Nişanlanan çiftin, 2025 yaz aylarında dünyaevine gireceği öğrenildi. Kerem Görsev yaptığı açıklamada, "Yazın düğün yapacağız, Zeynep organizasyonu üstlendi. Küçük bir tören olacak, sonrasında İstanbul'a döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu?Kerem Görsev

Evlilik haberlerinin ardından aralarındaki yaş farkı hakkında çok fazla yorum aldıklarını söyleyen ünlü çift, "Bu tür şeyleri kafaya takmam, Zeynep yaşını başını almış bir birey, kendi kararlarını veriyor" diyerek yaş farkının kendileri için önemli olmadığını belirtti. 64 yaşındaki Kerem Görsev ile 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel'in aralarında 17 yaş bulunuyor.

Zeynep Özyılmazel ve Kerem Görsev evleniyor mu?Zeynep Özyılmazel

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
img

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
img

Fitili Celal Şengör ateşledi! Deprem bilimciler arasında kriz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kavgasında küfürler hava uçuştu! Genç kadını kimse yatıştıramadı

Küfürler hava uçuştu, genç kadını kimse yatıştıramadı
Mahsun Kırmızıgül, cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez paylaşım geldi

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası paylaşım
Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

Futbolcusunu yerden yere vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.