Zeynep Mayruk kimdir? Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Zeynep Mayruk evlendi mi sorusu gündeme gelirken Zeynep Mayruk kimdir, kaç yaşında ve ne iş yaptığı merak ediliyor. Ünlü modacı Zeynep Mayruk ile Tolga Sarıtaş Çeşme Alaçatı'da evlendi. Zeynep Mayruk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Moda eğitimine Chicago'daki Saint Charles Lisesi'nde başladı ve 2006 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndü. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünden 2012 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından Londra Central Saint Martins'de akademik hayatına devam ederek altı farklı sertifika programını tamamladı. 2013 yılında kendi markası olan Zeynep Mayruk'u kurdu.