Ünlü oyuncu ve komedyen Zeynep Koçak'ın hayatı, yaşı ve son hali merak konusu oldu. Zeynep Koçak, sosyal medya hesabı Instagram'da da aktif olarak yer alıyor ve hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Zeynep Koçak kimdir, kaç yaşında? Zeynep Koçak son hali! Zeynep Koçak İnstagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Bir dönem rol aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncu Zeynep Koçak kaç yaşında, nereli merak konusu oldu. Arama motorlarında Zeynep Koçak son hali sorgulatılıyor. Peki, Zeynep Koçak kimdir, kaç yaşında? Zeynep Koçak son hali! Zeynep Koçak İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

ZEYNEP KOÇAK KİMDİR?

Zeynep Koçak, 27 Ağustos 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Koçak, öğrenim süresi boyunca klip ve kısa film yönetmenliği yaptı. Tik Tak animasyon kısa filmi Cannes dahil uluslararası yirmiden fazla festivalden ödül aldı

ZEYNEP KOÇAK KAÇ YAŞINDA?

Çok güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan Zeynep Koçak, 41 yaşındadır.

ZEYNEP KOÇAK SON HALİ!

Yıllar önce yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak'ın son hali Güllü'ye benzetildi.