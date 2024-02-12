ZEYDAN KARALAR KİMDİR? Zeydan Karalar vuruldu mu? Silahlı saldırgan tutuklandı mı?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı. ZEYDAN KAYALAR KİMDİR? Zeydan Karalar vuruldu mu? Silahlı saldırgan tutuklandı mı?

ZEYDAN KARALAR KİMDİR?

Zeydan Karalar, 1958 yılında Adana Merkez'de doğdu. 1977 yılında Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.1977-1980 yılları arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği'nden mezun oldu.1981'de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. 79-85 yılları arasında Çukobirlik'te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı.1985-1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş'de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.1991-1996 yılları arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1996-2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş'de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan'da Okan-Antriko Entegre Teksitl Fabrikası'nı da kurdu ve Genel Müdürlüğü'nü yaptı. 2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik'i , 2008 yılında ise ikinci şirketi Başkent Pres'i kurdu. 7 Temmuz 2010'da CHP Adana İl Başkanlğı'na atandı. Referandum çalışmalarını yürüttü. 23 Ocak 2011'de İl Kongresini de kazanarak bu göreve Genel Seçimler sürecinde de devam etti. ADSİAD , MMO üyeliğini ve A-TEKS Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyor. Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

ZEYDAN KARALAR SALDIRIYA MI UĞRADI?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında kimliği meçhul bir kişinin silahı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Güdük, hastanede ameliyata alındı. Olay, saat 12.30 sıralarında Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla girdiği belediye binasında özel kalem müdürü vekili Samet Güdük'e ateş açtı. İhbar üzerine belediyeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Güdük, belediye yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.