Zelenski: Putin, ateşkes teklifini reddetmeye hazırlanıyor

Dünya Putin'in yanıtını beklerken Zelenski ortalığı fena karıştırdı
Bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış

Bahis baronu Erkan Kork sosyal medyada kendini böyle tanıtmış
Vefat eden Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış

Şinasi Yurtsever'in hastalığı neydi? Her şey iki hafta önce başlamış
Sağlıkta büyük skandal! Kanları yemek kuryeleri taşıdı, bazı örnekler kayboldu

Kan örneklerini yemek kuryelerine taşıttılar, bazıları kayıp

Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? Zafer Algöz sosyal medyada ne paylaştı?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün, Şinasi Yurtsever'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımı silmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Şinasi Yurtsever'in ölüm haberi, sanat camiasında ve sevenleri arasında derin bir üzüntü yaratırken, Algöz'ün bu hamlesi, takipçileri tarafından farklı yorumlandı. Peki, Zafer Algöz ne paylaştı? Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? İşte, merak edilen detaylar…

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün, Şinasi Yurtsever'in vefatının ardından yaptığı paylaşımı silmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sanat camiası ve sevenleri, Yurtsever'in kaybıyla derin bir üzüntü yaşarken, Algöz'ün bu hamlesi çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Paylaşımın neden silindiği konusunda birçok iddia ortaya atılırken, bazı kullanıcılar yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için kaldırıldığını savundu, bazıları ise sosyal medyada gelen tepkiler nedeniyle silindiğini öne sürdü.Peki, Zafer Algöz'ün silinen paylaşımında ne yazıyordu? Zafer Algöz paylaşımını neden kaldırdı? İşte, tüm detaylar ve yaşanan gelişmeler…

ZAFER ALGÖZ SOSYAL MEDYADA NE PAYLAŞMIŞTI?

?Ünlü oyuncu Zafer Algöz, meslektaşı Şinasi Yurtsever'in vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzüntüsünü dile getirmişti. Paylaşımı sırasında "Yine ailemizden birini yitirdik… Çok üzgünüm… Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullanan Zafer Algöz, gelişmelerin ardından paylaşımını kısa süre içerisinde kaldırdı.

Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? Zafer Algöz sosyal medyada ne paylaştı?Zafer Algöz ne paylaştı

ZAFER ALGÖZ NEDEN ŞİNASİ YURTSEVER PAYLAŞIMINI SİLDİ?

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün, Şinasi Yurtsever'in vefatı sonrası yaptığı paylaşımı silmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Algöz'ün paylaşımını neden kaldırdığı merak konusu olurken, takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Gerçek sebep ise Şinasi Yurtsever'in ailesinin, özellikle annesinin hastalığından ve vefatından haberdar olmamasıydı.

Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? Zafer Algöz sosyal medyada ne paylaştı?Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi

Yurtsever'in ailesi, annenin üzülmemesi için süreci gizli tutmayı tercih etti. Ancak Zafer Algöz'ün yaptığı paylaşım, istemeden de olsa bu durumu açığa çıkardı. Durumu öğrenen Algöz, ailesinin talebi üzerine paylaşımını hızlıca sildi. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu, "Bana ailesinin henüz haberdar edilmediği söylendi, bu yüzden paylaşımı hemen kaldırdım. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? Zafer Algöz sosyal medyada ne paylaştı?Zafer Algöz'ün Şinasi Yurtsever paylaşımı

Zafer Algöz neden Şinasi Yurtsever paylaşımını sildi? Zafer Algöz sosyal medyada ne paylaştı?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Aleyna Çakır davasında komşulardan Ümitcan'ı zora sokacak sözler
img

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
img

Kamuya binlerce personel alınacak! Hem de çoğu kadrolu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay! O anları kayda alıp paylaştı

Vergi dairesinde vatandaşı isyan ettiren olay
Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'yi konuşuyor
Koyuna eziyet kamerada! Savcılık harekete geçti

Bunu yapan insan olamaz! Görüntü savcılığı harekete geçirdi
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi

Survivor'da büyük hata! Fragman apar topar silindi
CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

CHP'li belediye başkanı yerini MHP'li isme bıraktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.