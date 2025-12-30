Haberler

Yüzlerce metre kuyruk oluşuyor, herkes aynı şeyi istiyor

Güncelleme:
Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'a hafta sonu çıkmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren teleferik istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Zirveye teleferikle ulaşmak isteyen vatandaşlar, metrelerce uzayan kuyruklarda bir saati aşkın süre beklemek zorunda kaldı.

  • Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetreyi aşmış ve hava sıcaklığı eksi 5 derece ölçülmüştür.
  • Bursa Teleferik, 9 kilometre uzunluğuyla tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattıdır ve 62 yıldır hizmet vermektedir.
  • Teleferik gidiş-dönüş bilet fiyatı tam 400 lira, öğrenci için 200 liradır.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler, Uludağ'da adeta insan seli oluşturdu. Otellerde konaklayanların yanı sıra günübirlik ziyaretçilerin de bölgeye akın etmesiyle yoğunluk artarken, bazı vatandaşlar özel araçlarıyla zirve yolunu tercih etti. Trafiğe takılmak istemeyenler ise Bursa manzarası eşliğinde keyifli bir yolculuk yapmak için teleferiğe yöneldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte teleferik tesislerine gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, güvenlik gerekçesiyle içeri sınırlı sayıda yolcu alındı. Bu durum kuyrukların giderek uzamasına neden oldu.

Uludağ'da kar kalınlığının 45 santimetreyi aştığı belirtilirken, hava sıcaklığının ise eksi 5 derece ölçüldüğü açıklandı. Soğuk havaya rağmen zirveye çıkmak isteyen vatandaşlar, güzel bir hafta sonu geçirmek için beklemeye değdiğini ifade etti. Yaklaşık yarım saattir sırada beklediklerini söyleyen vatandaşlar, arkadaşlarıyla teleferikle zirveye çıkmanın ayrı bir deneyim sunduğunu dile getirdi.

9 KİLOMETREYLE TEK HALATLI DÜNYANIN EN UZUN TELEFERİK HATTI

Dünyanın en uzun teleferik hattı ile misafirlerine eşsiz bir deneyim sunduklarını kaydeden Bursa Teleferik Pazarlama Müdürü Ersoy Ey, " Uludağ'da kar kalınlığı 45 santimetre civarında yarına kadar yağış ile birlikte yarım metreyi bulması bekleniyor. Yerli ve yabancı turist akını yaşıyoruz. Teleferikle Uludağ'a çıkmak hem güvenli hem de daha hızlı. Bursa Teleferik 9 kilometre ile tek halatlı dünyanın en uzun teleferik hattı. Aynı zamanda da Türkiye'de kurulan ilk teleferik hattı, 62 yıldır hizmet veriyor. Misafirlerimiz panoramik cam kabinler ile eşsiz Uludağ manzarası izleyerek 22 dakikalık bir yolculuk gerçekleştiriyor" dedi.

Yoğun kar ve yağmur altında 1 saattir sırada olduklarını belirten vatandaşlar ise, "Burada yaklaşık 1 saattir sıradayız ve muhtemelen bir o kadar daha bekleyeceğiz. Uludağ'a çıkmanın en güzel yolu teleferik, bunun için değer. Hafta sonumuzu bunun için planladık" şeklinde konuştu.

GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLET FİYATI 400 LİRA

Gidiş-dönüş bilet fiyatının tam 400 lira, öğrenci 200 lira olduğu teleferik tesisleri, akşam saat 19.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDieffen:

açız aç

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

