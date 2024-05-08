Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün yaptığı açıklamayla 20 bin öğretmen ataması yapılacağını, öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını duyurdu. Kontenjan sayılarını da açıklayan Tekin'in verdiği rakamlara ve mülakat yapılmasına tepki gösteren binlerce kişi sosyal medyadan istifa çağrısı yaparken, atılan tweet'ler sonrası "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu. Peki, Yusuf Tekin istifa edecek mi MEB 2024?

YUSUF TEKİN İSTİFA EDECEK Mİ?

Bu sabah kameraların karşısına geçen Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanının, yüzde 50 ise mülakat puanının belirleyici olacağını ifade etti.

Atama döneminde en fazla sınıf öğretmenliği branşı için atama yapılacağını da belirten Bakan Tekin, kontenjan sayılarını da paylaştı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in verdiği kontenjan rakamları ve atamada mülakat puanının da belirleyici olduğunu söylemesi ise sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İSTİFA ÇAĞRILARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Kontenjan sayılarını yetersiz bulan çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformu X'i yorum yağmuruna tutarken, yapılan istifa çağrıları sonrasında "#BakanTekinKoltuğuTerket" etiketi kısa sürede TT oldu.

İstifa konusuna yönelik henüz bir resmi açıklama gelmedi.