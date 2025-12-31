Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçları ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Raporda ayrıca, kokainin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, benzoilekgonin maddesinin pozitif çıkması, bilimsel ve hukuki açıdan kokain kullanımının kesin göstergesi olarak kabul ediliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bu bulguların, dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirerek ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatan ve sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakan Güney'in gözlerden kaybolması, daha önce yaptığı 'astral seyahat' gibi ezoterik açıklamalarının da yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. 22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren Yusuf Güney'den, işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği alınmıştı.

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Güney,daha önce konuk olduğu bir YouTube programında yalan makinesine bağlanmış ve kendisine yöneltilen "Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?" sorusuna "Asla, hayır" yanıtını vermişti.