Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı

Yusuf Güney'in uyuşturucu testi pozitif çıktı
Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren şarkıcı Yusuf Güney'in Adli Tıp Kurumu'nda yapılan test sonuçları açıklandı. Güney'in saçından alınan örneklerde uyuşturucu madde kullanıldığına dair bulgulara rastlandığı ifade edildi.

  • Yusuf Güney'in saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.
  • Yusuf Güney'in saç örneklerinde kokainin metaboliti benzoilekgonin maddesi bulundu.
  • Yusuf Güney 22 Aralık'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi ve Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme daha yaşandı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLDİ

22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney'in test sonuçları ortaya çıktı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre, Güney'in saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildi. Raporda ayrıca, kokainin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, benzoilekgonin maddesinin pozitif çıkması, bilimsel ve hukuki açıdan kokain kullanımının kesin göstergesi olarak kabul ediliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bu bulguların, dosyaya delil olarak eklendiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında olduğunu bildirerek ek süre talep etmişti. Bu süreçte telefonunu kapatan ve sosyal medya hesaplarını kullanmayı bırakan Güney'in gözlerden kaybolması, daha önce yaptığı 'astral seyahat' gibi ezoterik açıklamalarının da yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu. 22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren Yusuf Güney'den, işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve kıl örneği alınmıştı.

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Güney,daha önce konuk olduğu bir YouTube programında yalan makinesine bağlanmış ve kendisine yöneltilen "Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?" sorusuna "Asla, hayır" yanıtını vermişti.

Yorumlar (4)

PA VIVA:

Astral seyahatine uyusturucu sayesinde cikiyormus megersem. Tum sacmalamalarinin asil cevabi buymus.

16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Alp AY:

PARALEL EVRENDE ŞÖYLE BÖYLE DİYE YILLARDIR MİLLETİ YEMİŞ YA MÜPTEZEL

6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Selim Demir:

zıkım için bu mübarek aylarda

5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
İbrahim BAL:

vay be kokonun kafasını anlatmış bize yıllarca.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

