Üye Girişi
Haberler

Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Sakarya Belediye Başkan adayı olan Yusuf Alemdar, seçim öncesi gündemdeki isimlerden biri oldu. Peki, Yusuf Alemdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları merak ediliyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sakarya Belediye Başkan adayı ise Yusuf Alemdar oldu. Vatandaşlar, Yusuf Alemdar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

  • 1966 yılında Trabzon'da doğdu.
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.
  • 2003 yılında AK Parti İl Başkanı oldu.
  • 2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerin ardından Serdivan Belediye Başkanı seçildi.
  • Evli ve iki çocuk babasıdır.
  • Yusuf Alemdar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı oldu.

Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Yusuf Alemdar AK Parti Sakarya Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Cüneyt Yüksel kimdir? AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel kaç yaşında, nereli? Erhan Ayhan Karapçin kimdir? HÜDA PAR Kütahya Belediye Başkan Adayı Erhan Ayhan Karapçin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Hakkari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari adayı Mehmet Sıdık Akış ve Viyan Tekçe kimdir? KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Ramazanda niyetli iken kusunca oruç bozulur mu? Ramazana kaç gün kaldı 2024? SAYAÇ Ramazan ayına ne kadar, kaç hafta kaldı? Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ SON BÖLÜM İZLE! Gelin Evi 1241. Bölüm | 27 Şubat 2024! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 28 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Hilmi Bilgin kimdir? AK Parti Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin kaç yaşında, nereli? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? AK Parti Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül kaç yaşında, nereli? Halit Doğan kimdir? AK Parti Samsun Belediye Başkan Adayı Halit Doğan kimdir, kaç yaşında? Özlem Savaş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? Özlem Savaş biyografisi! ARA TATİL UZATILDI MI? 2024 İkinci ara tatil tarihi ne zaman? Ara tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili mi? Ebru Akel ile Murat Güloğlu sevgili iddiaları doğru mu? Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title