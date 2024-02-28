Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Sakarya Belediye Başkan adayı ise Yusuf Alemdar oldu. Vatandaşlar, Yusuf Alemdar'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Yusuf Alemdar kimdir? AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar kaç yaşında, nereli?

YUSUF ALEMDAR KİMDİR?

1966 yılında Trabzon'da doğdu.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

2003 yılında AK Parti İl Başkanı oldu.

2009 ve 2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerin ardından Serdivan Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Yusuf Alemdar, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Sakarya Serdivan Belediye Başkan Adayı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar