Yunus Akgün ve İlkay Gündoğan neden oynamıyor?

Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte iki önemli oyuncu kadroda yer almayacak.

YUNUS AKGÜN KOCAELİSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün, Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Kasık fıtığı sorunu yaşayan milli futbolcu, teknik heyet tarafından riske edilmedi ve tedavi sürecine devam ediyor. Takımın önemli hücum opsiyonlarından biri olan Yunus, bu nedenle kadroya dahil edilmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, sağlık ekibinden gelen rapor doğrultusunda oyuncusunu dinlendirme kararı aldı. Yunus'un sahalara dönüşüyle ilgili net bir tarih verilmezken, oyuncunun iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN NEDEN OYNAMIYOR, KADRODA NEDEN YOK?

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan da Kocaelispor deplasmanında forma giyemeyecek. Yapılan kontrollerde, futbolcunun sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Bu nedenle teknik heyet, oyuncunun tedavisinin tamamlanmasına kadar dinlendirilmesine karar verdi.

Takımın merkezdeki en önemli isimlerinden biri olan İlkay, bu sakatlık nedeniyle Kocaelispor karşısında kadroda yer almayacak. Tecrübeli futbolcunun durumu yakından takip edilirken, Galatasaray sağlık ekibinin tedavi sürecini titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

GALATASARAY'DA SARI KART CEZA SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Lucas Torreira, Kocaelispor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı orta saha, sarı kart görmesi halinde 13. haftada oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'de son 19 maçtır yenilgi yaşamıyor. Son mağlubiyetini geçen sezonun 29. haftasında Beşiktaş deplasmanında alan sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 47 gol atan Galatasaray, yalnızca 7 gol yedi.