Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yüksel Aydın kimdir? MHP Kastamonu Belediye Başkan Adayı Yüksel Aydın nereli? Detaylar haberimizdedir…

YÜKSEL AYDIN KİMDİR?

Yüksel Aydın, 1968 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi ve eğitim hayatına da aynı şehirde başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu'da tamamlayarak sağlam bir eğitim aldı. 1987 yılında o dönemde Bizim Ocak Devrekani İlçe Başkanlığı görevini üstlendi. Ardından 1989 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nin kurucu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. 1993-1999 yılları arasında MHP Devrekani İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürüttü. Ancak çalışma hayatı sebebiyle 1999-2014 yılları arasında İstanbul'da yaşamak durumunda kaldı.